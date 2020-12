Pääkirjoitus: Kansanedustajien kannattaa miettiä sähköpostejaan – eduskunta sai vakavan vakoiluvaroituksen

Kansanedustajat saivat vakavan vakoiluvaroituksen, kun eduskunnassa paljastui mahdollisesti jonkin ulkovallan tekemä tietomurto. Vaikkei valtiosalaisuuksia ehkä ole paljastunutkaan, edustajat saattavat joutua varomattomien sähköpostien jälkeen esimerkiksi kiristyksen kohteeksi.

Eduskunnassa syksyllä paljastanut vakava, vakoiluksi luokiteltava tietomurto kannattaa ottaa ennen muuta varoituksena, että tietoturvaan kannattaa suhtautua vakavasti – myös kansanedustajien.

Keskusrikospoliisin mukaan kyse on siitä, että mahdollisesti ulkovaltojen edustajat ovat iskeneet Suomen parlamentaariseen ytimeen jopa Suomea vahingoittaakseen. Syyllisistä ei ole tietoa, asiaa tutkitaan. Kansainväliset esimerkit johtavat epäilykset idän suuntaan. Venäjää ja Kiinaa epäiltiin myös vuonna 2013, jolloin ulkoministeriössä paljastui massiviinen, Suomen historian laajin tietomurto. Kyberrikollisuuden ja vakoilun selvittämisen vaikeudesta kertoo, että ulkoministeriöön kohdistuneen vakoilun syyllisiä ei ole saatu varmistettua vieläkään.

Sekä presidentti Sauli Niinistö että eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk) tuomitsivat tietomurron jyrkin sanoin. Niinistön mukaan kyseessä oli vakava loukkaus suomalaista demokratiaa vastaan. Syylliset eivät siis ole tiedossa. Olisi kuitenkin mielenkiintoista tietää, ottiko Niinistö tapauksen esille puhelinkeskustelussaan presidentti Vladimir Putinin kanssa maanantaina.

Tiettävästi iskun kohteena ovat olleet ainakin kansanedustajien yksittäiset sähköpostitilit. Joitakin kansanedustajia on varoitettu, että heidän tilinsä on hakkeroitu. Asia on vakava, vaikkei suuria valtionsalaisuuksia olisi paljastunut. Kohteeksi joutuneille edustajille asia on kiusallinen, sillä posteista käy ilmi, keihin he ovat olleet yhteydessä ja ehkä posteissa on myös arkaluonteisia henkilökohtaisia asioita. Sellaisilla voidaan myös kiristää. Eduskunnalle on kunniaksi, että tapaus tuli ilmi sen omien selvitysten kautta. Ulkoministeriön taannoisen tietovuodon jäljille päästiin vasta läntisten tiedostelupalvelujen vinkattua asiasta.

Toivottavasti tapaus opettaa suomalaisia politiikkoja tiedostamaan tietoturvan sudenkupat. Alan ammattilaisille ei ole temppu eikä mikään murtautua kansanedustajien sähköposteihin. Siksi olisi suotavaa, ettei ainakaan arkoja tietoja välitettäisi. Sähköpostien avulla voidaan päästä myös muihin tiedostoihin. Suomi on avoin demokratia, ja eduskunta on tämän avoimuuden temppeli. Nykymaailmassa tilanne onkin Suomen kannalta hankala. Avoimuus edellyttää avointa tiedonkulkua, mutta osa valtiollisista asioista on niin salaisia, ettei niitä uskalleta kansanedustajille edes kertoa tietovuotojen pelossa. Kansanedustajia tämä kiukuttaa, mutta tosiasia on, että kaikkiin edustajiin ei tiedon salassa pitämisen valossa ole luottamista.

Syyskuussa Norjan parlamenttiin kohdistui vastaava isku. Myös Saksan parlamenttiin tehtiin tietoturvahyökkäys viisi vuotta sitten. Toisin kuin Suomessa, Norja kertoi asiasta välittömästi julkisuuteen. Miksei Suomessa? Täälläkin suurin osa edustajista kuuli asiasta tiedotusvälineiden kautta. Ehkä KRP sai venytyksellä aikaa tutkia asiaa, mutta muuta syytä aran tiedon viivyttelylle on vaikea keksiä.