Pääkirjoitus: Putinin on pakko ryhtyä pian piikkimalliksi – venäläiset eivät usko omaan koronarokotteeseensa

Peräti 58 prosenttia venäläisistä ei halua ottaa Sputnik V -rokotetta. Moni odottaa, että presidentti Vladimir Putin näyttäisi ensin itse mallia rokotteen tehosta ja turvallisuudesta.

Presidentti Vladimir Putin on jo lupaillut ottavansa venäläisen koronarokotteen. Kremlin mukaan Putin kertoo itse asiasta tarkemmin sitten, kun kaikki ”muodollisuudet” on hoidettu.­

Venäjä on ylpeillyt jo elokuusta lähtien omalla Sputnik V -koronarokotteellaan, jonka se ehätti rekisteröimään ensimmäisenä maailmassa.

Rokotteen kerrotaan suojaavan sataprosenttisesti covid-19-taudin vakavalta muodolta ja 95-prosenttisesti kaikilta koronatartunnoilta.

Kuulostaa siis erittäin lupaavalta – paitsi että asiassa on yksi iso mutta. Tavalliset venäläiset eivät näytä nimittäin uskovan omaan kansalliseen ylpeydenaiheeseensa, vaikka joukkorokotusten kerrotaan olevan täydessä käynnissä.

Riippumaton Levada-keskus julkaisi maanantaina tuoreet kyselytiedot, jonka mukaan 58 prosenttia venäläisistä ei suostuisi ottamaan Sputnik V -rokotetta, vaikka sen saisi ilmaiseksi.

Ainoastaan 38 prosenttia vastanneista ilmoitti olevansa valmis rokotettavaksi. Haastattelut oli tehty joulukuussa.

Epäilevimmin Sputnikiin suhtautuvat venäläiset, jotka hakevat tietonsa internetistä. Myönteisemmin suhtautuvat puolestaan he, jotka ilmoittavat luottavansa muutenkin Putinin hallintoon.

Tulokset kertovat karua kieltään siitä, kuinka Venäjän johdon harjoittama ”muunnellun totuuden” kertominen vaikuttaa kansalaisten ajatuksiin myös silloin, kun se ei ole Kremlille itselleen eduksi.

Rokotevastaisten salaliittoteorioiden levittäminen kuuluu vakioelementtinä Kremlin hyväksi työskentelevien vaihtoehtosivustojen toimintaan. Vaikka tällainen propaganda on suunnattu lähtökohtaisesti länsimaalaisia rokotteita vastaan, venäläisten mieliin kylvetty rokote-epäluulo iskee nyt yhtä lailla maan omaa rokotetta vastaan.

Kaiken lisäksi Venäjän johto on jäänyt kiinni niin monesta valehtelusta – alkaen vaikkapa oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin väitetystä ”kroonisesta haimatulehduksesta” – että ihmisten reaktiona on epäillä kaikkea viranomaistiedottamista.

Venäjän sosiaalisessa mediassa on ihmetelty myös, miksi Sputnik V:tä ei ole ollut tarjolla laajasti vielä edes heille, jotka olisivat sen halunneet ottaa. Sen sijaan esimerkiksi Argentiinaan Venäjä lähetti vastikään hövelisti 300 000 rokoteannosta.

Venäjä näyttääkin hakevan uskottavuutta omalle rokotteelleen ulkomaiden kautta. Esimerkiksi EU-maiden joukosta halukkaaksi Sputnikilla rokottajaksi on saatu jo Unkari, mikä palvelee samalla sopivasti Venäjän yrityksiä hajottaa kaikin mahdollisin tavoin Euroopan unionin yhtenäisyyttä.

Yksi syy venäläisten epäluuloihin on, että presidentti Vladimir Putin on tähän asti vältellyt Sputnik V -rokotteen ottamista. Näin ei voi jatkua kauan, vaan Kremlin on tehtävä pian Putinista venäläisrokotteen julkinen piikitysmalli.

Osa kansalaisista tulee todennäköisesti senkin jälkeen epäilemään, että Putin vain valerokotettiin. Heille Sputnikin teho on todistettu vasta siinä vaiheessa, kun Putin uskaltautuu tulemaan ulos karanteenibunkkeristaan.