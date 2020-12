Pääkirjoitus: Koronakriisin keskellä vietettävä poikkeusjoulukin voi olla hyvä juhla

On hyvä muistaa, että monelle vähän epätäydellinenkin joulu olisi paras joulu koskaan, kirjoittaa Ilta-Sanomien vastaava päätoimittaja Johanna Lahti.

Joulun ihannekuvasto on kaikille tuttu: koko suku on ykköset yllään kokoontunut yhteen, lapset ovat iloisia, aikuiset hyrisevät hyvää tahtoa ja tarjoilu sekä sisustus ovat kohdillaan.

Ilma on sakeanaan onnea, rakkautta ja yhdessäolon riemua.

Joulu on syystä monen lempijuhla, mutta tavallisenakin jouluna perhejuhlan tunnelmaa voi olla vaikea saavuttaa. Harmonia saattaa säröillä jo arkisissa asioissa: syntyy vääntöä ruuista ja aikataulusta. Ja jos erilaiset perinteet tosissaan törmäävät, joulumieli tallautuu jalkoihin. Juhlapöydässä hymyn alla voi jäytää katkeruudet.

Jos ei normijoulunakaan kiiltokuva aina toteudu, niin tänä vuonna on edessään tavallistakin epätäydellisempi joulu. Isot sukujoulut ovat pannassa, ja nekin jotka tapaamissuosituksia venyttävät, tuskin uskaltavat täysin huolettomasti ilotella. Perheissä aiheesta riidelläänkin: yhteistä joulua vaativat ja rajoituksia noudattavat iskevät yhteen. (IS 19.12.)

Eivätkä kaikki päätökset helppoja olekaan.

Uskaltaako yksinäistä vanhusta käydä tervehtimässä saati kutsua juhlapöytään? Miten juuri omilleen muuttaneet nuoret aikuiset? Suositukset ovat selvät: jokainen ihmiskontakti on riski. Toisaalta sydäntä raastaa ajatuskin mummosta tai vaarista yksin joulupyhinä seuranaan vain televisio tai karussa kimppakämpässä kyhjöttävästä parikymppisestä. Yksinäinen joulu voi olla kestämättömän karu, ja sen hinnan voivat arvioida vain asianosaiset.

Huomattavan monella on kuitenkin mahdollisuus rajata joulutapaamisiaan ilman ylittämättömiä epäinhimillisiä kärsimyksiä. Se ei tarkoita, että kaikki on pilalla – varsinkin kun todennäköisesti kyse on yhdestä joulusta ihmiselämässä. Pienemmässä porukassa on myös puolensa, vähemmän risteäviä tahtotiloja ja ehkä mahdollisuus kerrankin rauhoittua. Täysin omissa oloissaankin voi vallan hyvin viihtyä: kukaan ei ole esittämässä vaatimuksia tai aikatauluttamassa.

Monen unelma on viettää koko joulu pyjamassa, nenä kirjassa ja toinen käsi suklaarasiassa. Koronajouluna se voi toteutua.

On hyvä muistaa, että monelle vähän epätäydellinenkin joulu olisi paras koskaan.

Esimerkiksi pyjamajoulu omassa seurassa toimii, kun se on oma valinta. Lukemattomille ihmisille yksinäinen joulu ei ole poikkeusvuoden erikoisuus, vaan he joutuvat viettämään joulunsa aina yksin vasten tahtoaan. Pitkinä pyhinä myös päihdeongelmat, väkivalta ja köyhyys kärjistyvät, ja monessa kodissa eletään vuoden kurjinta aikaa.

Asiaa ei yhtään auta, että koko muu maailma näyttää kylpevän instagram-henkisessä yltäkylläisessä idyllissä.

Pandemia on kaikessa kauheudessaan tullut todistaneeksi yhden korulauseen todeksi. Ihmiselämän tärkeimpiä asioita ovat kuin ovatkin ne paljon puhutut läheiset ihmiset ja inhimilliset kontaktit. On ikävä yhteistä naurua, puheensorinaa, sitä että ollaan yhdessä sopuisasti hiljaa. Ihmisten, vieraiden ja tuttujen, väistely ja säikkyminen väsyttävät ja kyllästyttävät. Monella on kulunut pian vuosi ilman spontaania halausta tai ilman minkäänlaista ihmiskosketusta. Siksi joulu ihmisten yhteenkuuluvuuden lämpimänä juhlana tuntuu erityisen vaikealta ajalta jaksaa rajoituksia.

Nyt edessä on kuitenkin poikkeusjoulu. Kaikkia ei voi tavata eikä jokaista perinnettä toteuttaa totuttuun tyyliin, mutta sen uhrauksen aikuinen ihminen kestää. Vastuullinen ihminen viettää tällä kertaa vähän vähemmän täydellisen joulun.

Ihmismielellä on armelias kyky unohtaa, mikä häivyttänee pandemia-ajan muistot mielestämme nopeasti.

Tuskin kovin pitkään muistamme olla erityiskiitollisia ihmisseurasta ja rajoituksista vapaasta elämästä. Tulevina jouluina kinataan taas siitä, kenen kummin tai serkun luo mennään missäkin järjestyksessä.

Ehkä korona-ajan eläneiden mielessä kuitenkin hetken häivähtää: onpa onnekasta saada kiistellä tästä.

Turvallista ja rentouttavaa joulua.