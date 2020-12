Pääkirjoitus: Kymmenen vuotta sitten alkanut mullistus kosketti Suomeakin – Maailman yllätyksiin täytyy varautua

Arabikevät käynnistyi kymmenen vuotta sitten. Alun ilon jälkeen seurasi sorto ja teurastus.

Usein ajatellaan, että kaukaiset maailmantapahtumat eivät mitenkään hetkauta meidän lintukotoamme.

Uskotaan, että Suomi on oma saarekkeensa maailman keskellä. Jopa toistaiseksi hyvä selviäminen pandemian keskellä on lisännyt tätä uskoa. Se on väärä.

Kuluvalla viikolla tuli kymmenen vuotta siitä, kun yhden miehen protesti Tunisiassa käynnisti arabikevään. Katukauppias koki tulleensa poliisiin sortamaksi ja sytytti itsensä tuleen. Monien mielestä mies toi heidänkin hätänsä julki. Protestit alkoivat.

Ensin mullistui Lähi-itä. Sitten seuraukset muuttivat Euroopan. Ne ulottuivat Suomeenkin.

Aluksi arabikansojen nousua diktaattoreitaan vastaan tervehdettiin ilolla. Uskottiin, että demokratia voittaisi äkkiä ja verettömästi kuten suurimmassa osassa Itä-Eurooppaa 1980-luvun lopussa. Vallankumoukset olisivat kuin suuria katujuhlia.

Toisin kävi. Syyt tähän löytyvät kuohuvien maiden historiasta. Ne olivat valmiiksi ruutitynnyreitä. Kun tuli sytytettiin, tynnyrit räjähtivät.

Lopulta selvästi parempaan päin kulki vain Tunisia. Syyria, Libya ja Jemen sortuivat yhä jatkuviin sisällissotiin. Egyptissä siirryttiin lyhyen välivaiheen jälkeen entistä kovempaan diktatuuriin.

Kun valtaapitävien vastustus koveni, kovenivat myös kumoukselliset. Monet näkivät väkivallan ainoana keinona. Valmiina oli aatteita, jotka kannattivat sitä.

Pelkästään Syyrian sisällissodassa on pienimpienkin arvioiden mukaan kuollut reilusti yli sata tuhatta ihmistä. Se sekoittui jo aiemmin naapurimaa Irakissa käytyyn konfliktiin. Jihadistit käyttivät tilaisuutta hyväkseen. Tuho ja kuolema kulkivat.

Syyrian sota laukaisi suuren pakolaisaallon Eurooppaan vuonna 2015. Syyria ja Irak olivat sen keskeisiä lähtömaita, vaikka tulijoita oli Afrikkaa ja Afganistania myöten.

Alun ällistyksen jälkeen pakolaisia ja siirtolaisia kohtaan heräsi osassa eurooppalaisia pelko ja joissakin suoranainen muukalaisviha. Nuo tunteet nostivat usein aikaisemmin pieniä populistiliikkeitä politiikan valtavirtaan.

Vanhat valtapuolueet vastasivat useissa maissa populistien uhkaan viemällä omaa linjaansa lähemmäs populisteja. Kilpailtiinhan samoista äänestäjistä.

Itsestään selvinä pidetyt eurooppalaiset arvot kyseenalaistettiin ja toisia nostettiin tilalle. Jotkut niistä olivat lähtöisin sellaisesta historiasta, joka aiemmin haluttiin unohtaa.

Alkoi kiistely, joka jakaa yhä myös Suomea.

Suomessa usko omaan erityisyyteen elää vahvana. Joskus tämä antaa aivan tervettä itseluottamusta. Joskus se saa sulkemaan silmät.

Uudet yllätykset voivat odottaa aivan lähellä, vaikkapa Venäjän valtapiiristä alkavassa kuohunnassa. Tai ne voivat lähteä kaukaa ja olla hetkessä täällä kuten pandemia.

Taudit ehtivät tänne viikoissa. Talouden notkahdukset tuntuvat kuukausissa. Uudet vihaiset ideologiat leviävät hitaammin, mutta kerran juurruttuaan ne pysyvät. Kun strategiset asetelmat maailmassa muuttuvat, se koskee myös Suomea, sillä Suomi on osa maailmaa.

Pinnallinen tieto ei riitä. Aluksi pelkkää hyvää lupaavat mullistukset voivat muuttua katastrofeiksi. Jotta Suomi osaisi toimia, maan pitää pystyä ennakoimaan.

Siksi ainakin päättäjien pitäisi hankkia syvällistä tietoa kaukaisistakin asioista. Se ei tee pahaa kansalaisillekaan.

Seuraava yllätys odottaa jo.