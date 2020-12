Pääkirjoitus: Ruotsin koronastrategia johti katastrofiin – kauhistunut kuningaskin herättelee kansalaisia

Virustautiin kuolleiden määrä Ruotsissa lähentelee jo 8 000:n rajaa, ja pahin saattaa vielä olla edessä.

Kuningasperheen vuosi on Ruotsin television SVT:n perinteinen joulun ajan dokumenttiohjelma, jossa palataan lämpimässä hengessä menneeseen vuoteen ja sen tapahtumiin. Tällä kertaa kuningas Kaarle XVI Kustaalla on tavallista painavampaa sanottavaa ensi maanantaina esitettävässä ohjelmassa – onhan Ruotsilla ja koko muulla maailmalla takanaan koronapandemian leimaama poikkeusvuosi.

– Minusta me olemme epäonnistuneet. Kuolleita on suuri määrä, ja se on kauheaa. Se tuottaa meille kaikille kärsimystä, kuningas sanoi SVT:n ennakkoon julkaisemassa osassa haastattelua.

Kaarle Kustaan esittämän kritiikin tulkittiin heti kohdistuvan suoraan maan hallitukseen, sosiaaliministeriön alaiseen sosiaalihallitukseen ja kansanterveysvirasto FHM:ään. Viesti on harvinaisen suorasukainen, sillä kuninkaan asema on puhtaasti seremoniallinen.

Ruotsin koronastrategiaa ohjanneet sosiaalihallitus, FHM ja valtionepidemiologi Anders Tegnell ovat viime viikkoina joutuneet muutenkin yhä kovemman arvostelun kohteeksi. Ennusteet epidemian etenemisestä ja niin sanotun laumasuojan kehittymisestä väestössä ovat menneet täysin pieleen. Väärien arvioiden seurauksena koronavirustautiin kuolleiden määrä lähestyy jo 8 000:ta, terveydenhoidon kantokyky erityisesti Tukholmassa on joutunut äärirajoille ja hoitohenkilökunnan jaksaminen alkaa olla lopussa. Kaiken lisäksi pahin saattaa vielä olla edessä.

Arvostelu vain kiihtyi tiistaina, kun koronakriisin hoitoa tutkinut riippumaton komissio julkaisi ensimmäisen osaraporttinsa. Sen mukaan Ruotsi on epäonnistunut erityisesti vanhusten suojaamisessa. Virus on päässyt leviämään hoitolaitoksissa ja hoivakodeissa, koska tautia on ollut muutenkin paljon liikkeellä. Jos torjuntatoimet olisivat olleet koko väestön tasolla tiukempia, ei tauti olisi olisi surmannut niin montaa ikäihmistä.

Komission painavin johtopäätös on poliittinen ja eettis-moraalinen. Raportti toteaa selkeästi, että hallitus johtaa maata. Sen vuoksi vastuun hauraan väestönosan suojelun epäonnistumisesta kantavat Ruotsin nykyinen, pääministeri Stefan Löfvenin (sd) hallitus ja sen edeltäjät. Hallitustasolla on jo kauan ollut tieto siitä, että varautuminen mahdolliseen pandemiaan oli vanhustenhuollossa heikolla tolalla.

Ruotsiin verrattuna Suomi on selvinnyt koronaepidemiasta kohtuullisen hyvin. Ruotsin koronakomission raportointi on silti hyödyllistä luettavaa myös täällä. Ensimmäisen osamietinnön pääviesti on pidettävä kirkkaana mielessä: poliittiset päättäjät eivät voi suojautua asiantuntijoiden ja terveysviranomaisten selän taakse. Viime kädessä vastuun epidemian torjunnasta kantaa maan hallitus. Tämä on hyvä muistaa myös Suomessa.