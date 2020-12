Pääkirjoitus: Putin pysähtyy vain kovilla pakotteilla – jopa Heinäluoma, Kumpula-Natri ja Pekkarinen vakuuttuivat tuoreesta Navalnyi-myrkkyselvityksestä

Vladimir Putin pitää torstaina suuren lehdistötilaisuutensa. Suuria tunnustuksia tai tunnontuskia on silti turha odottaa Aleksei Navalnyin myrkytykseen liittyen.

Tuore kansainvälinen selvitys oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin myrkytyksen taustoista on todistusvoimassaan niin murskaava, että se näyttää vihdoin vakuuttaneen myös euroedustajat Eero Heinäluoman (sd), Miapetra Kumpula-Natrin (sd) ja Mauri Pekkarisen (kesk).

Meppikolmikko ilmoitti (HS 16.12.) olevansa nykyistä kovempien Venäjä-pakotteiden takana, kun vielä syyskuussa he herättivät huomiota äänestämällä tyhjää Euroopan parlamentin hyväksyessä Navalnyin myrkytyksen tuomitsevan päätöslauselman (IS 25.9.)

Alkuperäisiä artikkeleita tuoreesta Navalnyi-selvityksestä löytyy englanniksi Bellingcatin ja CNN:n sivuilta, saksaksi Der Spiegelistä ja venäjäksi The Insideristä tai Navalnyin omilta sivuilta Navalny.com.

Toisistaan riippumattomien tiedotusvälineiden ja kansalaisjournalistien tekemässä paljastuksessa monet tiedonhankkijat ovat itse taustaltaan venäläisiä. Heillä on paitsi kielitaitoa niin myös suhteita ja ymmärrystä etsiä tiedonmurusia tietokannoista, joista osa on julkisia ja osa on ostettavissa Venäjän kuuluisilta mustan pörssin kauppiailta. On metatietoja puhelinten viestiliikenteestä ja käyttäjien sijainnista, on lentoyhtiöiden lipputietoja, passirekistereitä, autojen rekisteri- ja parkkeeraustietoja sekä osoiterekistereitä.

Kun pienet yksityiskohdat yhdistetään, löytyy ryhmä ihmisiä, jotka ovat matkustelleet Navalnyin perässä ainakin 37 matkalle neljän viime vuoden aikana. Heidän työpaikakseen paljastuu turvallisuuspalvelu FSB ja heiltä löytyy tiiviitä yhteyksiä salaisiin laboratorioihin, joiden olisi pitänyt virallisen selityksen mukaan pitää huolta Venäjän kemiallisten aseiden täydellisestä hävittämisestä.

Syntyy laaja ja tarkka todistusaineisto siitä, että Novitshok-myrkytyksen taustalla ei voi olla mikään muu kuin Venäjän turvallisuuspalvelu.

Tästä seuraa puolestaan johtopäätös, jonka mukaan Navalnyin myrkyttäjät eivät ole voineet toimia ilman selkeää valtuutusta suoraan Putinilta. Sillä jos toisin olisi, Kremlin isännän nimi ei olisi enää Putin.

Viimeistään nyt olisi aika sekä Suomen että Euroopan unionin herätä siihen, että Moskova harjoittaa valtioterroria eikä myöskään kaihda kiduttaa tai murhata poliittisia vastustajiaan.

Torstaina Putin pitää suuren lehdistötilaisuutensa, joten koko maailma odottaa nyt, millä tavoin hän reagoi tuoreisiin paljastuksiin. Suuria tunnustuksia tai tunnontuskia on turha odottaa.

Länsimaisen oikeuskäsityksen ja yksimielisyyden periaatteilla toimiva Euroopan unioni – tai edes koko kansainvälinen yhteisö – ei pysty pysäyttämään Putinia, ja juuri sen varaan hän laskee.

Nykyistä tehokkaampia pakote- ja hidastekeinoja olisi kuitenkin otettava käyttöön pikaisesti, sillä Venäjän iskut eivät lopu tähän.