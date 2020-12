Pääkirjoitus: Trumpismi tuli Suomen politiikkaan – Haavisto-tapaus toi esille demokratian vaaralliset ilmiöt

Suomenkin politiikassa puhutaan muunneltua totuutta, pestään mustaa valkoiseksi ja lytätään mediaa. Tuntuuko tutulta?

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin touhuja on ihmetelty ja naureskeltu Euroopassa, myös Suomessa.

Trumpin puheilla ja tviiteillä on monesti aika vähän tekemistä totuuden kanssa. Trump vetoaa kannattajiinsa pesemällä mustaa valkoiseksi, puhumalla valeuutisista ja haukkumalla perinteistä mediaa. Kun katsoo ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) tapauksen käsittelyä eduskunnassa ja politiikan julkisuudessa, Trumpille on turha naureskella.

Haaviston toimintaa al-Holin leirin suomalaislasten auttamisessa käsiteltiin eduskunnan perustuslakivaliokunnassa lähes vuosi. Haaviston kujanjuoksu päättyi tiistaina, jolloin eduskunta äänesti ministerin luottamuksesta.

Haavisto sai eduskunnan luottamuksen äänin 101–68, mutta monelle hallituspuolueen edustajalle tuen antaminen ministerille oli vaikea paikka.

On hämmästyttävää, miten vihreät ja Haavisto itse pesivät virkarikosepäilyä puhtaaksi. Vihreiden viestinnässä lainrikkominen häivytettiin näkymättömiin ja puhuttiin vain al-Holin lasten auttamisesta ja oikeusoppineiden lausunnoista. Muutenkin Haaviston todelliset tekemiset paljastuvat vasta esitutkintamateriaalista, jonka sisältö on aika kaukana vaikkapa siitä, mitä ministeri kertoi totuutena tiedotusvälineille vuosi sitten joulukuussa.

Vihreiden hallituskumppanit kiiruhtivat tukemaan Haavistoa: lakia on rikottu, mutta ministerinä hän nautti hallituspuolueiden puheenjohtajien, viisikon, luottamusta. Rajusti kipuillut keskustan eduskuntaryhmä sai vasta eilen tiedotteessaan kakaistua ulos, että ”perustuslakivaliokunnan mukaan Haavisto on toiminut lainvastaisesti, eikä keskustan eduskuntaryhmä hyväksy lainvastaista toimintaa.”

Tämä kaikki vasta sen jälkeen, kun salissa painettiin nappia luottamuksesta. Kun soppaan lisätään valtava somemyllytys vihjailuineen ja huhupuheineen, epäily valiokunnan valiokuntaneuvoksen puolueettomuudesta ja muunnellut totuudet, trumpismi on jo täällä. Trumpismi tarkoittaa vallassa pysymistä, hinnalla millä hyvänsä.

Omassa sarjassaan painii valiokunnan puheenjohtajan Johanna Ojala-Niemelän (sd) harkitsematon hyökkäys lehdistön sananvapautta vastaan.

Kun puheenjohtaja läksytti mediaa uutisvuodoista, ei olla kaukana Trumpin tavasta syyttää tiedotusvälineitä lähes kaikesta.

Arvovaltainen eduskunta vaikuttaa kesäteatterin puskafarssilta sillä erolla, että tämä ei juuri naurata.

Se, mitä on pidetty perussuomalaisten populistisena, kärjekkäänä ”öyhötyksenä” näyttää levinneen myös perinteisempiin puolueisiin. Politiikan tutkija Johanna Vuorelma tviittasi viime viikolla, että ”politiikan edellytys on, että edes perusfaktat ovat jaetut. Tässä politiikka viedään niiden alueelle, millä on pelkästään kielteisiä seurauksia demokratialle.”

Vahinko on jo tapahtunut.

Tuore Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) tutkimus (2.12.) paljasti kansalaisten kadottaneen uskonsa poliitikkoihin ja puolueisiin. Haavisto-tapauksen käsittely tuskin muuttaa tulosta – ei ainakaan parempaan.