Korona-ajan rankkuus paljastuu kokonaisuudessaan vasta sitten, kun tilanne hieman helpottaa.

Korona-aika laittaa ihmisten mielenterveyden koville. Asiantuntijat ovat huolissaan, että koko totuus korona-ajan rankkuudesta paljastuu vasta, kun pandemia hieman hellittää (IS 12.12.).

Kuormittavia tekijöitä on monilla, ja vaikutukset tulevat useampaa kautta. Kuormitusta on heillä, joiden on työnsä luonteen vuoksi oltava paikalla ja samalla he riskeeraavat omaa terveytensä. Väsyneitä alkavat olla myös etätöissä puurtajat, koska sosiaaliset kontaktit puuttuvat. Erityisen tiukilla ovat he, joilta korona vei työn tai siitä seurasi pitkä lomautus. Silloin yksinäisyyden lisäksi saattavat painaa myös taloudelliset huolet.

Lapset ja nuoret siirtyivät keväällä nopeasti etäkouluun. Nyt syksyn aikana tilanne on elänyt, ja toinen aste on monin paikoin etäopetuksessa. Se sopii osalle oppilaista, mutta toisille tilanne on hankala. Joka tapauksessa lapset ja nuoret kaipaavat toistensa seuraa. Yksinäisyys kuormittaa heitäkin.

IS pyysi lukijoiden kokemuksia korona-ajan vaikutuksista mielenterveyteen. Ne ovat surullista luettavaa. Yksi kertoo romahtaneensa kesken työpäivän. Kaupungin mielenterveyspalveluista ajan olisi saanut 1,5 kuukauden päähän. Onneksi apu löytyi työterveydestä. Toinen kertoo masennuksesta ja ahdistuksesta.

Lukijoiden kertomukset käyvät yksiin sen kanssa, miten paljon eri tahojen auttavien puhelinten yhteydenotot ovat lisääntyneet. Monella on nyt paha olla.

On aiheellinen huoli, miten paljon kuormitusta jää piiloon, ja miten rajuna se purkautuu, kun koronatilanne lopulta helpottaa.

” Jos on niin onnekas, että pärjää tilanteessa, kannattaa katsoa ympärilleen.

Oman tilanteensa muodostaa hoitohenkilökunta. He alkavat olla todella uupuneita. Keväällä jaksoi vielä hyvällä yhteishengellä, mutta kun tilanne on jatkunut kuukausikaupalla, voimat alkavat olla loppu. Moni hoitaja pelkää, että jouluna sairaalat ovat täynnä ja hallitus turvautuu lainsäädäntöön, jolla heidät pakotetaan töihin.

Olisi aika aloittaa keskustelu siitä, miten väsyneitä terveydenhuollon ammattilaiset ovat, kun korona aikanaan päättyy, ja mitä kaikkea siitä seuraa.

Sama problematiikka koskee monia hoiva- ja seniorikodeissa työskenteleviä sekä kotihoitoa. Myös nämä ammattilaiset ovat todella kovilla.

Jos tilanne olisi helposti ratkaistavissa, se olisi jo ratkaistu. Viruksen hillitseminen vaatii, että sosiaaliset kontaktit rajataan minimiin. Se lisää yksinäisyyttä. Joulun aikaan yksinäisyys voi tuntua normaalia raskaammalta.

Viimeistään nyt kaikkien on ymmärrettävä, että ”ei koske minua” -ajatteluun ei ole varaa. Jos on niin onnekas, että pärjää tilanteessa, kannattaa katsoa ympärilleen. Ehkä voit tarjota apua toiselle, jonka voimat ovat vähissä.