Arjessa jää helposti huomaamatta, että korona mullisti myös lasten ja nuorten elämän.

Omilta tai lähipiirin lapsilta ja nuorilta kannattaa kysyä, miten he voivat ja mitä he asioista ajattelevat.­

Meillä aikuisilla on tapana hahmottaa ja arvottaa maailmaa omien kokemustemme kautta. Siinä on vain yksi ongelma. Kun puhumme lapsuudesta, omista kokemuksista on huomattavan pitkä aika.

Kuulin tällä viikolla suuren viisauden ja se menee näin – lapsuutta ei voi museoida. Näin sanoi Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) johtava asiantuntija Esa Iivonen puhuessaan Takuusäätiön etänä järjestämässä tilaisuudessa alkuviikosta.

Iivonen tarkoitti sitä, että moni arvottaa nykylasten elämää ikään kuin moralistisen puheen kautta. Tiedätte nämä lauseet ”ei minun lapsuudessani” tai ”mihin tuollaista nyt tarvitsee”.

Se on absurdia puhetta, koska lapsuutta ei voi irrottaa ajasta. Sillä, että minun lapsuudessani ei ollut älypuhelimia, ei ole merkitystä nykylapsille. Eihän koko kännykkää ollut keksitty, joten en jäänyt mistään paitsi. Iivonen sanoo, että moni ei huomaa, miten kännykkä on monenlaisen sosiaalisen kanssakäymisen muoto. Sillä pelataan yhdessä, käytetään eri sovelluksia ja puhutaan niiden sisällöistä. Jos lapsen puhelin ei tätä mahdollista, hän jää sosiaalisen kanssakäymisen ulkopuolelle. Se on lapselle todella iso asia.

Korona mullisti myös lasten ja nuorten elämän. Ilmeisin esimerkki on keväällä pikavauhdilla tehty etäkouluun siirtyminen. Nytkin etänä on monin paikoin toinen aste.

Koulu on lapsille ja nuorille keskeinen sosiaalisessa elämässä, ei vain oppimisessa. Erilaisten rajoitusten aikaan ystävien tapaaminen on vaikeutunut monella tavalla. Se tuntuu heidän elämässään.

Oma asiansa on itse oppiminen. Suomalaiset opettajat ovat äärimmäisen ammattitaitoisia. Silti ei voi kiistää, että heidän taitonsa, kykynsä ja mahdollisuutensa etäopetuksen järjestämiseen ovat erilaiset. Osalle lapsia koulu on myös paikka, joka pitää arjen rytmissä ja jossa tapaa turvallisen aikuisen.

Lasten ja nuorten oireilu näkyy ja kuuluu. Suomen Mielenterveys ry:n Sekasin-chattiin tuli lokakuun loppuun mennessä 48 prosenttia enemmän yhteydenottoja kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Yleisin yhteydenottojen aihe oli yleinen ahdistuneisuus.

Varsinkin nuoret ymmärtävät myös monien kotien muuttuneen taloudellisen tilanteen, ja se aiheuttaa heissä huolta ja turvattomuudentunnetta. Tästä puhui myös MLL:n Esa Iivonen. Taloudelliset vaikutukset eriarvoistavat lasten ja nuorten elämää. Elämä on voinut nyt mullistua niissäkin kodeissa, jossa kaikki oli vielä hetki sitten taloudellisesti hyvin. Iivonen kysyy aiheellisesti, miten moni selviytyisi tilanteesta, jossa joutuu yllättäen vuodeksi lomautetuksi.

Eivätkä kaikissa kodeissa asiat olleet ennestäänkään kunnossa. Jos vanhempi oli valmiiksi kovan kuormituksen alla tai hänellä oli mielenterveyden ongelmia, korona saattoi olla viimeinen niitti. Silloin lapsen ja nuoren elämä muuttuu monella tavoin pelottavaksi ja arvaamattomaksi. Kun sosiaaliset kontaktit ovat minimissä, pahimmillaan asiasta ei pääse puhumaan kenenkään kanssa.

Kun mietimme tekemisiämme – ja poliitikot päätöksiä – mielessä pitäisivät olla vaikutukset lapsiin ja nuoriin. Hyvin moni aikuisten elämän asia vaikuttaa myös heidän elämäänsä. Tuntuu hassulta sanoa, mutta omilta tai lähipiirin lapsilta ja nuorilta kannattaa kysyä, miten he voivat ja mitä he asioista ajattelevat. Tuntuu itsestäänselvyydeltä, mutta ei se sitä kaikille ole. Saatat kuulla jotain, mitä et ole edes osannut ajatella.