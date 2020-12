Nyt itsenäisyyspäivää leimaa paheneva koronakriisi. Vuosi sitten itsenäisyyspäivän aikaan maata koetteli poliittinen kriisi, joka johti hallituksen eroon ja pääministerin vaihtumiseen.

Jos vietetään tätä itsenäisyyspäivää poikkeuksellisissa koronaoloissa, niin kannattaa muistaa, ettei tilanne vuosi sittenkään aivan normaali ollut. Kaukana siitä. Nyt on päällä paheneva koronakriisi. Vuosi sitten maata ravisteli totaalinen poliittinen kriisi. Vuoden takainen sekamelska tuntuu kuin kaukaiselta unelta, joka alkaa unohtua koronakuukausien alle.

Mutta palautetaanpa mieleen. Meno oli hurjaa. Kyse oli lähinnä Sdp:n puheenjohtajan, pääministeri Antti Rinteen eroon päättyneestä amok-juoksusta oheisvaikutuksineen. Viime torstaina tuli vuosi täyteen siitä, kun Rinne asteli Mäntyniemeen jättämään hallituksen ja oman eroilmoituksensa presidentti Sauli Niinistölle.

Postin työehtosopimusjupakasta alkanut kuohunta päättyi vääjäämättä Rinteen eroon, kun keskustan tuolloinen puheenjohtaja Katri Kulmuni lopulta ilmoitti, että keskusta luottaa hallitukseen, mutta ei pääministeriin. Kansa ei puolestaan luottanut sen paremmin Rinteeseen kuin tämän johtamaan Sdp:henkään, jonka gallupkannatus oli tuolloin 13,2 prosenttia. Suurempia kolhuja keskustan ja Sdp:n väleihin temppu ei jättänyt, sillä myös Sdp:ssä haluttiin Rinteestä eroon. Keskusta hoiti sopivasti likaisen työn.

Itsenäisyyspäivän jälkeen Sdp:n puoluevaltuusto valitsi pääministeriehdokkaaksi Sanna Marinin, joka kukisti vastaehdokkaansa, eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin äänin 32–29.

Puoluevaltuuston kokouksessa nähtiin myös eräänlainen ihmeparantuminen, kun perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru painosti kokoukseen paikan päälle myös erotetun omistajaohjausministeri Sirpa Paateron kesken sairauslomansa. Paatero tuli käskystä paikalle antamaan yhden ratkaisevan äänen Marinille. Paatero valittiin oitis Marinin hallituksen kuntaministeriksi. Samalla Krista Kiuru sai pysyvän otteen Marinista, sillä ilman Kiurua Marinista ei ehkä olisi tullut sen paremmin pääministeriä kuin elokuussa Sdp:n puheenjohtajaakaan.

Jos joku ihmettelee Kiurun vahvaa asemaa hallituksessa, niin tästä oli ja on kysymys: kiitollisuudenvelassa oleva Marin on eräänlainen Kiurun poliittinen panttivanki. Sen sijaan Lindtman joutui poliittiselle ulkokehälle, ja siellä on pysynyt. Myös Antti Rinne on kadonnut tai kadotettu julkisuudesta.

Toista poliittista näytelmää seurattiin ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) osalta. Syksyllä Ilta-Sanomat oli paljastanut Haaviston toiminnan al-Holin pakolaisleirin kotiutusoperaatiossa ja konsulipäällikkö Pasi Tuomisen kovan kohtelun niin sanotussa ”Operaatio Korvessa”. Haaviston toimista tehtiin ministerivastuuasia, joka vietiin eduskunnan perustuslakivaliokuntaan.

Alkuvuodesta asti asiaa puinut valiokunta ilmoittaa ensi viikolla, pitäisikö Haavisto passittaa valtakunnanoikeuteen vai riittävätkö eduskunnan antamat nuhteet. Ulkoministerin paikkaa Haavisto ei ole suostunut jättämään edes tutkinnan ajaksi, vaikka keskusrikospoliisi epäilee häntä kahdesta rikoksesta. Yleisesti on arvioitu, että useimmissa sivistysmaissa ulkoministeri olisi jättäytynyt syrjään tutkinnan ajaksi.

Mutta hyvin ei käynyt Rinteen eroa vaatineelle Kulmunillekaan. Hän joutui itse eromaan kesäkuussa valtiovarainministerin paikalta konsulttikohun takia, ja syyskuussa keskusta vaihtoi hänet Annika Saarikkoon. Pääministeri Marin on puolestaan elänyt poliittista kukoistusta, mutta itsenäisyyspäivän tienoilla 2020 häneltäkin on herätty jo kysymään, tekeekö pääministeri muutakin kuin puhuu koronasta.

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien erikoistoimittaja.