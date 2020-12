Pääkirjoitus: Orbánin erävoitto on lähellä – Suomen ei pidä luovuttaa

Saksan Angela Merkel hakee kompromissia Puolan ja Unkarin kanssa.

Kiista oikeusvaltion kohtalosta EU-maissa Unkarissa ja Puolassa on saanut Saksan liittokansleri Angela Merkelin hermostumaan.

Unkari ja Puola haluttiin saada kuriin sitomalla oikeusvaltioperiaate EU:n budjettiin. Jos sitä ei noudattaisi, EU-rahan saanti vaarantuisi. Se on kummallekin ongelmamaalle tärkeää.

Ne kuitenkin vastasivat pysäyttämällä budjetin käsittelyn veto-oikeudellaan. Pandemian vuoksi koottu valtava elvytyspaketti on sidottu siihen. Eurooppaa saattaa odottaa kova koronalama, vaikka rokote tepsikin itse virukseen. Siksi elvytystä tarvitaan.

Alkuviikosta Merkel ilmoitti, että ”kaikkien pitää olla jossain määrin valmiita kompromisseihin”.

Paitsi että Saksa on muutenkin EU:n mahtimaa, se on myös tämän hetkinen puheenjohtajamaa.

Merkel haluaa asian kuntoon ennen kuin Saksan puheenjohtajakausi päättyy vuodenvaihteessa.

Suomelle Merkelin sanat ovat katkeria. Kun Suomi oli EU:n puheenjohtajamaa viime vuonna, otimme oikeusvaltioperiaatteen ajamisen vakavasti.

Oikeusvaltio kuulostaa monesta akateemiselta sananhelinältä. Yksinkertaisesti se tarkoittaa sitä, että oikeuslaitos on riippumaton vallassa olevista puolueista. Harva varmaankaan haluaisi, että kulloinenkin hallitus sanelisi tuomiot.

Puolassa ja Unkarissa oikeuslaitoksen riippumattomuutta on loukattu. Etenkin Unkarissa myös media on suurimmaksi osaksi pääministeri Viktor Orbánin Fidesz-puolueen käsissä. Oppositio on vaikeuksissa, mutta ei aivan nujerrettu. Viime vuonna Orbánin ehdokas hävisi Budapestin pormestarivaalin.

Puolan laki- ja oikeuspuolue ei ole saanut kotimaassaan aivan samanlaista otetta kuin Fidesz Unkarissa. Suunta on silti sama. Laki- ja oikeuspuolue on äärikonservatiivinen. Se muun muassa pyrkii tekemään abortin lähes mahdottomaksi maassa.

Puola ja Unkari ovat Keski-Euroopassa suurehkoja maita, jotka Saksankin pitää ottaa huomioon. Merkelin kristillisdemokraattisella puolueella on aiemmin ollut toimivat suhteet Fideszin kanssa.

Tämä on yksi syy siihen, että Fideszia ei ole heitetty ulos keskustaoikeistolaisesta EPP-europarlamenttiryhmästä, vaan sen jäsenyys on vain jäädytetty. EPP-puolue kokoomus on ajanut Fideszin kuriin pistämistä.

Suomessa Unkari ja Puola saavat ymmärrystä lähinnä perussuomalaisilta. Se on herättänyt muissa puolueissa kummastusta.

Koronarealismin vuoksi oikeusvaltioperiaate saattaa nyt vähän vesittyä. Suomen pitää silti jatkaa taistelemista sen puolesta EU:ssa. Demokratiasta ei voi tinkiä. Jos tautiin ei puututa, se leviää.