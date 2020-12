Pääkirjoitus: Nyt ei pidä ottaa turhaa koronariskiä – rokottaminen voi alkaa jo tammikuussa

Alkukeväästä asti on sinnitelty koronan kanssa. Kestetään vielä hetki, sillä rokote on tulossa pian. Britannia alkaa rokottaa jo ensi viikolla.

Vihdoinkin valoa tunnelin päässä. Britannia hyväksyi keskiviikkona käyttöön lääkeyhtiö Pfizerin ja saksalaisen bioteknologiayhtiö BioNTechin koronavirusrokotteen. Rekisteröinti on ensimmäinen länsimaissa, ja rokotukset voivat alkaa jo ensi viikolla.

Sama rokote on Euroopan lääkeviraston käsittelyssä, ja se antaa siitä päätöksensä viimeistään 29. joulukuuta. Myyntiluvan saamisen jälkeen rokote on Suomessa noin kahdessa viikossa, kertoivat viranomaiset Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen infossa tiistaina. Rokotukset Suomessa voisivat siis alkaa tammikuussa.

Tämä on äärimmäisen hyvä uutinen, ja juuri tällaista tarvittiin, nyt kun koronavirustartunnat ovat Suomessa taas kovassa kasvussa. Suomessa rokotusjärjestyksestä tiedetään toistaiseksi seuraavaa. Ensin rokotetaan koronapotilaita hoitava terveydenhuollon ammattihenkilöstö ja hoivakotien henkilökunta, seuraavaksi iäkkäät ihmiset, ja sen jälkeen ne, joilla on vaara saada koronan vakava tautimuoto. Tästä eteenpäin viranomaiset miettivät järjestystä parhaillaan.

Britannian keskiviikkona julkistama rokotusjärjestys näyttää hyvin samanlaiselta. Alle 50-vuotiaat terveet aikuiset ovat Britanniassa rokotusjonossa viimeisenä.

Suomessa on voimassa useita koronaan liittyviä ohjeita ja rajoituksia. Osa ihmisistä noudattaa niitä hyvin tunnollisesti, toiset käyttäytyvät kuin ohjeet eivät koskisi heitä lainkaan. Se on itsekästä ja typerää. Koronan vuoksi sairaalaan on viime aikoina päätynyt huomattavan paljon ihmisiä. Surkeaa on, jos sairaalat ovat jouluna täynnä ihmisiä, kun näillä näkymin jo tammikuussa meillä aloitetaan rokotukset.

Käytännön rokottamisjärjestelyistä vastaavat kunnat ja sairaanhoitopiirit. Valmistelutyötä tehdään täyttä vauhtia. Itse rokottaminen toimii hyvin todennäköisesti kuten influenssarokotteiden kanssa – riittävillä turvaväleillä. Tärkeää on, että mahdollisimman moni ottaa rokotteen.

Arki ei heti palaa normaaliksi, mutta rokote antaa paljon vapautta. Sen jälkeen voi suhteellisen turvallisin mielin mennä katsomaan vaikka jääkiekkopeliä, teatteriin tai ravintolaan, sanoi Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet (IS 2.12.).

Jouluun on kolme viikkoa. Osa ihmisistä puhuu, että kontakteja ei voi nyt välttää, koska pitää ostaa joululahjoja. Siinä on nurinkurinen logiikka. Jos jouluostoksilla saa koronatartunnan, joulunvieton voi aika lailla unohtaa. Saati, jos tauti vie sairaalaan asti. Siinäpä perheelle joululahjaa kerrakseen.

Britannia rokottaa ensi viikolla, meillä sama alkaa hyvin todennäköisesti tammikuussa. Kestetään vielä hetki.