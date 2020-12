Pääkirjoitus: Joe Bidenilta ei pidä odottaa liikaa – uusi hallinto joutuu tammikuussa poikkeuksellisen kovan paineen alle

Yhdysvaltain tuleva presidentti Joe Biden ja hänen varapresidenttinsä Kamala Harris valmistautuvat tammikuun 20. päivän virkaanastujaisiin poikkeuksellisessa tilanteessa.

Liittovaltio on keskellä korona­virus­epidemiaa, jota ensimmäiset rokotteet eivät heti pysty sammuttamaan. Perinteisiä suuria juhlallisuuksia ei voida järjestää Washingtonissa ilman turvavälejä ja muita erikoisjärjestelyjä.

Bidenin ja Harrisin virkakausi alkaa siis himmennetyin lyhdyin ja matalalla profiililla, pikemminkin työn kuin juhlan merkeissä. Kaksikolle ei ole luvassa edes lyhyttä kuherruskuukautta Valkoisessa talossa. Päinvastoin, virkakauden alusta on tulossa sekä sisä- että ulkopoliittisesti vaikea.

Onnekseen Biden on sovittelija ja veteraanipoliitikko, joka tuntee Washingtonin valta- ja henkilösuhteet perin pohjin. Se varmasti helpottaa hänen asemaansa keskellä republikaanien, Donald Trumpin, tämän kannattajien ja median armotonta ristitulta. Yhdysvaltain syvä kahtiajako ei kuitenkaan katoa minnekään edes Bidenin taidoilla.

Uuteen hallintoon kohdistuu kovia odotuksia sekä kotimaasta että ulkomailta. Euroopassa uskotaan, että Yhdysvaltain suhteet kumppaneihin palautuvat entiselleen Trumpin repivän kauden jälkeen.

Paluuta vanhoihin aikoihin ei kuitenkaan ole. Trumpin America First -politiikka jätti maailmaan tyhjiön, jota Kiina on alkanut innokkaasti täyttää. Yhdysvaltain huomio on jo kiinnittynyt yhä tiiviimmin Aasian-Tyynenmeren alueelle, eikä tämä asetelma muutu Bidenin kaudella. Vastatakseen Kiinan nousevaan mahtiin Yhdysvallat tarvitsee liittolaisekseen vahvaa ja suvereenia Eurooppaa – ei heikkoa vapaamatkustajaa, joka odottaa pääsyä takaisin Yhdysvaltain siipien suojaan. Biden todennäköisesti jatkaa Trumpin linjalla ja vaatii liittolaisiaan kantamaan entistä enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan, mutta hän tekee sen Trumpia fiksummin.

” Vastatakseen Kiinan nousevaan mahtiin Yhdysvallat tarvitsee liittolaisekseen vahvaa ja suvereenia Eurooppaa – ei heikkoa vapaamatkustajaa, joka odottaa pääsyä takaisin Yhdysvaltain siipien suojaan.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel kertoi jo, mitä EU toivoo Bidenin kaudelta. Michelin listalla päällimmäisinä ovat yhteistyö koronapandemian kukistamiseksi, ilmastonmuutos, turvallisuus ja monenkeskisyys. Michel painottaa myös yhteisen strategian luomista länsimaiden Kiina-suhteisiin. Seuraavina haasteina ovat kauppasuhteiden normalisointi, hybridiuhkat, kyberturvallisuus sekä ongelmat suhteissa Venäjään, Turkkiin ja Iraniin. Asialista ei todellakaan ole vähäinen.

Odotuksia ja toiveita Bidenia kohtaan on syytä hillitä, vaikka hyvä tahto ja kaivattu monenkeskisyys ovatkin palaamassa takaisin transatlanttisiin suhteisiin. Biden ei pysty noin vain korjaamaan edeltäjänsä jälkiä – eikä välttämättä edes halua kaikkia korjata – ja kääntämään raskasta laivaa vastakkaiseen suuntaan. Se vaatii aikaa, jota jokaisella Yhdysvaltain presidentillä on käytössään vain vähän.