Pääkirjoitus: Koronapinnarit ovat itsekkyyden huippu – ethän sinä tahdo olla sellainen?

Jokainen meistä on varmasti tutustunut jo ilmiöön, jonka itsepäisiä harjoittajia voisi kutsua koronapinnareiksi.

He ovat niitä, joiden mielestä heillä on oikeus sellaiseen, johon muilla ei ole oikeutta.

Kun he vain käväisevät tai kun he vain vähän juhlistavat tai kun he eivät yksinkertaisesti usko johonkin, jota asiantuntijat suosittelevat painavasti koko kansakunnalle koronaviruksen pysäyttämiseksi.

Jokapäivän esimerkkejä tällaisesta käytöksestä ovat ne kaupassakävijät tai julkisen liikenteen käyttäjät, jotka viis veisaavat maskisuosituksista, käsihygieniasta tai turvaväleistä.

Mutta on myös tapauksia, joissa on kyse julkisuuden auktoriteettiasemasta. Vastikään IS kertoi (27.11.) esimerkiksi lääkäristä, jonka mielestä karanteeniohjeet eivät koske häntä.

Lääkäri esiintyi terveydenhuollon työntekijän arvovallalla sosiaalisessa mediassa ja kertoi, kuinka hän käy lapsineen vapaa-ajan matkoilla Virossa ilman karanteenia. Matkan jälkeen he palaavat Suomessa suoraan töihin ja kouluun. Karanteenisuositukset kun ovat lääkärin mielestä vain ”poliitikkojen psykoosia”.

On myös puhuttu kansanedustaja Ano Turtiaisesta, jonka mielestä kasvomaskien käyttäminen eduskunnassa on teatteria.

Turtiainen kertoi MTV:lle, että hän itse ei voi käyttää maskia kurkunpääntulehduksensa vuoksi. Mutta hän ei silti myöskään selkein sanoin kehottanut muita niiden käyttämiseen. Sen sijaan hän puhui koronahysteriasta.

– Minä en lähde mukaan minkäänlaiseen koronan synnyttämään välineteatteriin, Turtiainen twiittasi maanantaina.

Jääkiekkoseura Jokerit joutui puolestaan maanantaina kohtaamaan Venäjällä sen, että SKA:n pelissä yleisö olikin sallittu Pietarin kuvernöörin takaaman poikkeusluvan turvin. Samaan aikaan Pietarissa on kuitenkin voimassa määräys urheilukilpailujen yleisön kieltämisestä, sillä kaupunki kärsii moninkertaisesti vaikeammasta koronatilanteesta kuin Suomi.

Julkisuudessa on ihmetelty myös viihdemoguli Sedu Koskisen aikeita järjestää itsenäisyyspäivän aattona isomman luokan juhlat.

Kun Koskisen aikeita arvosteltiin, hän ilmoitti ottavansa vastuun juhlistaan.

– Jos siellä joku sairastuu, mä sen sitten hoidan, hän sanoi MTV:lle.

Koskiselle vastasi Twitterissä nimimerkki Iines, joka kertoo profiilissaan olevansa akuuttihoidon sairaanhoitaja.

– Ei, Sedu Koskinen. Se on minä ja kollegani, jotka hoitaa välinpitämättömyyden seuraukset – oman ja perheidemme terveyden uhalla.

Suomen ja koko maailman koronakestävyys riippuu meidän joka ikisen pienistä valinnoista. Jos jokainen sallii itselleen poikkeukset sääntöihin jostain omasta syystään ja kehottaa vielä muitakin suositusten rikkomiseen, ainoa juhlija on pian koronavirus.