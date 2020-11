Pääkirjoitus: Korona aiheutti historiallisen tilanteen – puolueiden kannatus jämähti paikoilleen

Koronavirus ravistelee hallituksia ympäri Eurooppaa, mutta Suomessa tilanne on tältäkin osin toinen. Puolueiden kannatus ja järjestys on jämähtänyt historiallisella tavalla paikoilleen.

Helsingin Sanomat julkisti keskiviikkona Kantar TNS:llä teettämän historiallisen puoluegallupin. Gallupin tulokset itsessään eivät ole historiallisia. Historiallista on sen sijaan se, että puolueiden kannatus ei ole liikahtanut syksyn aikana käytännöllisesti katsoen minnekään. Kaikki tuoreet kannatusmuutokset mahtuvat 2,1 prosentin virhemarginaaliin. Tilanne on todella poikkeuksellinen.

Järjestys on ylipäätään pysynyt pitkään samana. HS:n luvuilla Sdp johtaa (20,8 %), perussuomalaiset tulee kakkosena ja opposition ykkösenä (19,9 %), kokoomus on kolmas (16,5 %), keskusta neljäs (11,7 %) ja vihreät viides (11,1 %).

Staattisuuden taustalla on epäilemättä korona ja sen poliittiset vaikutukset. Kun virus iski Suomeen kunnolla maaliskuussa ja Suomessa otettiin käyttöön järeät valmiuslait, kansa päätti luottaa hallitukseen. Tilanne oli niin herkkä ja vaikea, että käytännössä poliittinen oppositio lopetti muutamaksi kuukaudeksi toimintansa ja siirtyi tukemaan hallituksen koronalinjaa. Mediassa esillä olivat lähinnä hallituksen edustajat. Oppositio jäi sivurooliin.

Syksyllä poliittinen elämä virkosi uudestaan, ja oppositio on saanut tilaa myös julkisuudessa. Silti kevään tilanne näkyy porautuneen pysyvästi äänestäjien poliittiseen maailmankuvaan. Hallitukseen luotetaan, tosin lähinnä Sdp:hen. Sdp saa kiittää kannatuksestaan pitkälti puheenjohtajansa, pääministeri Sanna Marinin (sd) sujuvaa ja määrätietoista esiintymistä juuri koronaan liittyen. Muiden hallituspuolueiden kannatus ei tosin ole pysynyt ylhäällä: vihreät ja vasemmistoliitto ovat tulleet alas. Toki Sdp:nkin kannatus on tippunut huippuluvuista. Keskusta on oma lukunsa ongelmineen, joiden yksi syy on juuri hallituspohja.

Oppositiossa sen sijaan kokoomus on ollut koko hallituskauden ja varsinkin korona-ajan henkisesti hukassa, minkä puolueen kannatus, joka on alle eduskuntavaalituloksen, karusti kertoo. Normaalioloissa kokoomuksen kaltaisen talouspuolueen kannatus nousisi automaattisesti, kun talous- ja työllisyystilanne on mikä on. Vuoden alusta kokoomuksen ja Sdp:n kannatuskäyrät ovat leikanneet Sdp:n hyväksi. Kokoomuksessa onkin viriämässä jo keskustelu puheenjohtaja Petteri Orpon (kok) asemasta. Orpo on hankalassa välikädessä: kova oppositiopolitiikka on tulkittu perussuomalaisten ja Jussi Halla-ahon plagioinniksi, pehmeys taas vetämättömyydeksi. Orpolla on paljon pelissä, sillä kokoomus on voittanut kuntavaalit kolme kertaa peräkkäin vuodesta 2008 alkaen.

Suomi on monella tapaa poikkeus Euroopassa sekä koronatilanteen että hallituksen aseman osalta. Ruotsiinkaan Suomen tilannetta ei voi verrata, sillä naapurissa poliittinen hallitus on vasta nyt pääministeri Stefan Löfvenin johdolla ottanut korona-ohjakset käsiinsä, kun pääepidemiologi Anders Tegnellin linja on ajanut seinään. Suomessakin asetelmat voivat muuttua, jos koronatilanne pahenee dramaattisesti.