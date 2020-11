Aina on ollut ihmisiä, jotka ajattelevat vain itseään. Näinä aikoina pitäisi huomioida myös muut ja toimia sen mukaisesti.

Uudellamaalla korona kiristää taas otettaan ja samalla kiristyvät rajoitukset. Täsmällisistä toimista kuullaan lähipäivinä, mutta jo nyt on selvää, että monet tärkeät harrastus- ja ajanviettopaikat sulkevat ovensa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) ilmoitti maanantaina siirtyvänsä korkeimpaan valmiustilaan. Husissa lisätään vuodeosasto- ja tehohoitopaikkoja koronaviruspotilaille. Se tarkoittaa, että ei-kiireellistä toimintaa joudutaan vähentämään. Hoitohenkilökunnan suuntaaminen sinne, missä hätä on suurin, on järkevää. Samalla hoitojonot pitenevät ja monen sairauden löytyminen viivästyy.

Erittäin ikävää on, että korona on löytänyt tiensä taas myös hoivakoteihin. Esimerkiksi käy Helsingin Lauttasaaressa sijaitseva senioritalo, jonka 28 asukkaalla on todettu koronavirustartunta. (IS 23.11.). Myös hoitohenkilökunnasta seitsemällä on tartunta. Ikäihmisille korona on hengenvaarallinen sairaus.

Ilta-Sanomat selvitti suomalaisten korona-ajatuksia verkkokyselyllä, johon tuli vastauksia yli 23 000. Kasvomaskiin liittyvissä kysymyksissä vastaajat jakaantuivat voimakkaasti. 32 prosenttia ilmoitti, ettei käytä maskia säännöllisesti. Syiksi sille, miksei käytä maskia, sanottiin esimerkiksi, että ”se on epämukava”.

Jokainen voi olla maskista mitä mieltä haluaa. Sekin on ymmärrettävää, että korona-aika alkaa turhauttaa. Mutta kun katsoo asiaa eurooppalaisittain, suomalaiset ovat selvinneet hyvin kevyillä rajoituksilla.

Itävalta on käytännössä kokonaan kiinni. Kotoa voi poistua vain erittäin hyvillä syillä. Esimerkiksi turvavälin huomiotta jättämisestä voi saada 50–100 euron sakon. Espanjassa on hätätila, joka kestää ensi vuoden toukokuun 9. päivään asti. Saksassa ja Englannissa koronasääntöjen rikkomisesta voi saada tuhansien eurojen sakot. Tätä taustaa vasten suomalaisten ”maski tuntuu ikävältä” kuulostaa surkealta.

Aina on ollut ihmisiä, jotka ajattelevat ennen kaikkea itseään. Se voi tässä tilanteessa olla hyväkin, jos itsensä ajatteleminen ohjaa toimimaan niin, että suojaa itsensä koronalta. Samalla tulee toimineeksi vastuullisesti myös muita ihmisiä kohtaan.

Pääministeri Sanna Marin (sdp) sanoi tiistaina, että koulut ja päiväkodit pidetään mahdollisimman pitkään auki (IS 24.11.). Selvää on, että jos koronatilanne vielä pahenee, jossain vaiheessa nekin joudutaan sulkemaan. Se on monelle lapselle, koululaiselle ja heidän vanhemmilleen hyvin hankala tilanne.

Jouluun on alle kuukausi. Jokainen voi miettiä, miltä hoivakodissa olevasta vanhuksesta ja hänen omaisestaan tuntuu, jos jouluna hoivakotiin ei ole menemistä. Sen ja koulujen sulkemisen pystymme vielä estämään suosituksia ja rajoituksia noudattamalla. Jos korona ei huoleta itseäsi, ajattele edes lapsia ja vanhuksia. Ja toimi vastuullisesti.