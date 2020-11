Pääkaupunkiseutu kiristää koronarajoituksia niin paljon kuin kaupunkien toimivalta antaa myöten. Kiristykset olivat vastaus hallitukselle, jonka piiristä Uuttamaata on vaadittu ryhdistäytymään koronarajoitusten suhteen. Hallituksen ja pääkaupunkiseudun keskinäinen riitely ja syyttely on arvotonta ja turhanpäiväistä, kun koronatilanne vain pahenee.

Pääkaupunkiseudulla otetaan entistä kovemmat koronarajoitukset käyttöön. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) tiivisti tiistaina, että ”nyt on tosi kyseessä”. Kaikki yleisötilaisuudet kielletään ja julkiset tilat suljetaan ainakin kolmeksi viikoksi uimahalleja ja kirjastoja myöten. Peruskoulut pidetään auki, mutta toisen asteen opetus siirtyy etätyöskentelyyn. Täsmällisemmin rajoituksista kerrotaan loppuviikosta.

Vapaavuoren mukaan nyt otetaan käyttöön kaikki ne keinot, jotka ovat kaupunkien toimivallan puitteissa mahdollisia. Jatko ja vielä tiukemmat rajoitukset jäävät hallituksen ja valtiovallan varaan. Samalla Vapaavuori vastasi hallitukselle, josta vaadittiin maanantaina pääkaupunkiseudulta kovempia koronatoimia.

Kun koronatilanne on pahentunut, on alkanut myös syyllistäminen ja siihen ilmeisesti oleellisesti kuuluva poliittisen vastuun siirtely toisaalle. Hallituksesta on tullut neuvoja ja vaatimuksia, ettei Uusimaa – lähinnä siis Helsinki, Espoo ja Vantaa – ole tehnyt riittävästi koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi. Asialla ovat olleet esimerkiksi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ja keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk). Hallituksen taholta on vaadittu Uuttamaata ”ryhdistäytymään”. Puheenvuorojen merkitystä on vähentänyt, että tehostamiskeinoja ministerit eivät esittäneet.

” Päättäjien keskinäinen koronasyyttely on turhanpäiväistä.

Hallitus on ottanut kunniaa siitä, että koko Suomessa koronatilanne on Euroopan paras, mutta pääkaupunkiseudun huonontuneesta tilanteesta vastaavatkin sitten alueen kaupungit ja niiden johto – ei hallitus. Vapaavuori luonnehti pääkaupunkiseudun ja hallituksen välejä toteamalla, että ”kyllä tässä parantamisen varaa on”. Presidentti Sauli Niinistön mukaan on puolestaan vaikuttanut siltä, että ”pääkaupunkiseutu ja valtiovalta keskustelevat median kautta” (HS 23. 11.).

Jos vaatimukset jäävät puheiksi ilman ratkaisuesityksiä, kyse on lähinnä poliittisesta retoriikasta. Kuntavaalien alla houkutus tällaiseen saattaa käydä ylivoimaiseksi. Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen (sd) on kysynyt, mitä toimia hallitus pääkaupunkiseudulta ylipäätään odottaa. Koordinaatioryhmässä päätökset on tehty yksimielisesti ja päätöksien taustalla on ollut maan paras asiantuntemus THL:sta, HUS:sta ja aluehallintovirastosta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) väläytti myös valmiuslakien käyttöönottoa tarvittaessa. Kyse lienee varoittelusta, että kansa tajuaa tilanteen vakavuuden. Järeät valmiuslait vaativat sekä hallituksen että presidentin hyväksymisen. Niinistö on tähän tarvittaessa valmis, mutta hänen mukaansa niille pitää löytyä myös konkreettinen tarve – ei kai sentään vielä ole.

Valmiuslailla uhkailun sijaan hallituksen kannattaisi kiirehtiä tartuntalain uudistamista. Päättäjien keskinäinen koronasyyttely sen sijaan on turhanpäiväistä. Syyttelyn sijaan nyt tarvitaan yhteistyötä yli kaikkien rajojen.