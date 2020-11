Pääkirjoitus: Ohjeista ei saa nyt lipsua – koronaepidemia pitää taltuttaa Uudellamaalla

Uudenmaan asukkaat saivat maanantaina joukon uusia koronasuosituksia ja -määräyksiä, sillä virustauti on pääkaupunkiseudulla leviämisvaiheessa. Se on vakavin vaihe kolmiportaisella epidemia-asteikolla. Samana päivänä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus siirtyi täysvalmiuteen varautuakseen potilasmäärän kasvuun sairaaloissaan.

Toimet ovat perusteltuja, sillä pääkaupunkiseudulla ja ympäristökunnissa on maan tihein väestökeskittymä: 1,7 miljoonaa ihmistä. Epidemian kehitys Uudellamaalla vaikuttaa terveydenhuollon kapasiteetin kestävyyteen ja määrittää pitkälti tautitilannetta koko maassa.

Suuri osa Uudenmaan asukkaista valmistautuu pian joulun ja uudenvuoden juhlapyhien viettoon. Perheissä suunnitellaan sukulaisvierailuja ja mökkireissuja muualle maahan – ja kotimaan lomamatkoja. Niitä muun muassa Lapin elinkeino­elämä kaipaisi kovasti.

Epidemian eteneminen Uudellamaalla on pakko katkaista, jotta alueesta ei tule tautia muualle maahan levittävää viruslinkoa.

Jos Uudenmaan alueelliset rajoitukset eivät taita tautikäyrää alas, voi pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus joutua turvautumaan valmiuslakiin. Se olisi järeä toimi, jota kukaan ei toivo tarvittavan. Viime maaliskuussa Suomi siirtyi poikkeusoloihin, ja Uusimaa eristettiin.

Uusien rajoitusten vaikutukset voi havaita taudin ilmaantuvuustilastoissa vasta parin viikon kuluttua. Viimeistään silloin näemme, palaavatko kevään piinaviikot takaisin.

” Terveydellä ja taloudella ei ole isoa ristiriitaa.

Uudenmaan alueelliset rajoitukset ovat jo saaneet kritiikkiä. Yhtäältä rajoitusten olisi arvostelijoiden mukaan pitänyt olla paljon nykyisiä tiukempia. Toisaalta kritiikkiä tulee myös taloudellisesta näkökulmasta. Rajoitusten nähdään puuttuvan liikaa elinkeinoelämän toimintaan. Tämä köydenveto on jatkunut Suomessa jo pitkään.

Terveydellä ja taloudella ei ole isoa ristiriitaa. Ne ovat tiukasti yhteydessä toisiinsa. Kustannustehokkaat ja helposti toteutettavat toimet kuten maskien käyttö, turvavälit ja hygienia vähentävät sekä tartuntoja että koronapelkoa. Niiden avulla taloutta voidaan pitää auki siihen saakka kunnes rokotteet saadaan laajaan jakeluun. Mutta toimiakseen niitä on noudatettava mahdollisimman laajasti.

Yksi asia tässä epävarmuuden ajassa on kuitenkin selvä: niin sanotut yökahvilat on syytä sulkea. Niissä tarjoillaan ykkösolutta ja mietoa lonkeroa, mutta asiakaskunta on jo valmiiksi juopunutta ja kontaktinhakuista. Tällaisessa toiminnassa ei epidemian leviämisvaiheessa ole mitään järkeä.

Keskustelussa unohtuu usein se, etteivät hallinto tai ohjeet kukista koronaa. Ihmiset sen tekevät. Vastuu vitsauksen torjumisesta on nyt meistä jokaisella.