Pääkirjoitus: MM-jääkiekosta voi aloittaa Lukashenkan torjumisen – kuvitelkaapa Minskin väkivalta meidän omalle kohdallemme

Jääkiekon MM-kisojen poisvienti Minskiltä olisi iso isku diktaattorin väkivaltakoneistolle, ja juuri siksi se on tehtävä. Valko-Venäjä ei voi enää koskaan palata normaaliin Lukashenkan aikana.

Käsi sydämelle, kuinka moni meistä suomalaista on seurannut Minskin tapahtumia vain puolella silmällä – kun se on kaukana ja eihän se meitä kosketa…

Viimeistään nyt olisi korkea aika havahtua siihen, että Valko-Venäjän kansan asia on myös meidän asiamme.

Helsingistä Minskiin on saman verran matkaa kuin Rovaniemelle, ja valkovenäläiset ovat monille suomalaisillekin tuttuja urheilukisoista sekä vaikkapa Nobel-kirjailija Svetlana Aleksijevitshin, 72, kautta.

Aljaksandr Lukashenkan hirmuhallintoa vastustava Aleksijevitsh viruu nyt pakotettuna maanpaossa Saksassa ja huippukoripalloilija Jelena Leutshanka on juuri päässyt vankilasta. Entinen Miss Valko-Venäjä Olga Hizhinkova istuu puolestaan parhaillaan kuukauden vankeustuomiotaan.

Sekä Leutshanka että Hizhinkova osallistuivat rauhanomaiseen mielenosoitukseen Lukashenkaa vastaan vaatien rehellisiä vaaleja ja poliisiväkivallan lopettamista. Siksi heidät laitettiin vankilaan.

Oli kuitenkin aika, jolloin he kelpasivat mainiosti Lukashenkalle pönkittämään itsevaltaisen maan maakuvaa. Mutta nyt, kun he ovat uskaltaneet liittyä satojentuhansien muiden valkovenäläisten tavoin mielenosoittajien joukkoon, heidänkin osoitteensa on vankila.

Oma lukunsa on Valko-Venäjän huippujääkiekko, joka näyttää olevan valjastettu täysin Lukashenkan vallan pönkittämiseen. Kuluneella viikolla tuli lisää video- ja äänitodisteita siitä, että maan jääkiekkoliiton puheenjohtaja Dmitri Baskov mitä ilmeisimmin oli läsnä ja tietoinen siitä, että hänen seurassaan liikkuneet siviilipukuiset naamiomiehet pahoinpitelivät kuoliaaksi Lukashenkaa vastustaneen 31-vuotiaan taiteilijan Raman Bandarenkan.

Tämä kaikki kertoo karua kieltään siitä, että Valko-Venäjä ei voi palata normaaliin elämään niin kauan kuin Lukashenka ei luovu vallastaan.

(Alla olevassa twiitissä ovat Lukashenka, hänen lehdistösihteerinsä Natalja Eismont ja jääkiekkoliiton puheenjohtaja Dmitri Baskov. Oppositio epäilee heidän mahdollistaneen rauhanomaisten mielenosoittajien pahoinpitelyt.)

Jokainen meistä voi tehdä mielikuvitusleikin. Millaista olisi elämä, jos meillä katuja hallitsisivat vaalivilppiä tehneen johtajan siviilipukuiset naamiomiehet? Ja samaan aikaan jäähalleissamme pelattaisiin jääkiekkoa juuri niiden samojen naamiomiesten johdolla aivan kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan?

Lukashenkan painostaminen ei ole Euroopan unionille helppoa, sillä EU haluaa välttää tilanteen, jossa Venäjä saisi tekosyyn tulla ”puolustamaan Valko-Venäjää” ulkopuoliselta puuttumiselta.

Jotain maailma voi kuitenkin tehdä. Vaikka nyt vaadittu jääkiekon ensi kevään MM-kisojen poisvienti Minskistä voi kuulostaa pieneltä teolta, se olisi tosiasiassa iso isku jääkiekkodiktaattorin valtakoneistolle. Aloitetaan siis siitä ja kiristetään myös EU:n pakotteita, sillä väkivaltakoneisto täytyy pystyä pysäyttämään.

Meillä suomalaisilla on myös syytä yhteen ilonaiheeseen, vaikka huono omatunto voimattomuudesta vaivaisikin. Suomessa asiat ovat niin hyvin, että juuri siksi meidän on vaikea kuvitella, mitä kaikkea pahuutta tapahtuu aivan meidän naapurissamme.