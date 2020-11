Pääkirjoitus: Uudellamaalla on koetuksen aika – koronavirus täytyy pysäyttää nyt

Pääkaupunkiseudulla on toimittava nopeasti, jotta koko maa ei kärsi.

Torstaina kuultiin synkkiä uutisia. Suomessa tilastoidut koronavirustartunnat ylittivät 20 000 tapauksen rajan. Samana päivänä Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kertoi koko pääkaupunkiseudun olevan viruksen leviämisvaiheessa.

Suomen tilanne on yhä muuhun Eurooppaan verrattuna erinomainen. Mutta Euroopasta tiedetään, että se voi muuttua äkkiä. Hyvä pärjääminen keväällä saattoi vaihtua synkkään syksyyn.

Usein viruksen leviäminen käynnistyy pääkaupungista ja muista suurista asutuskeskuksista. Niissä sitä on hankala jäljittää ja tukahduttaa.

Suuret kaupungit ovat liikenteen solmukohtia, joista virus äkkiä leviää muualle. Niiden omassa väestössä tauti jää kiertämään palatakseen, kun olosuhteet leviämiselle taas ovat hyvät. Syksy toi sellaiset.

Tämän vuoksi Euroopassa on määrätty liikkumiskieltoja, jollaisiin on totuttu vain sotien aikana.

Suomessakin Uusimaa eristettiin keväällä. Vartiossa rajalla seisoivat poliisit ja sotilaat. Näky oli tyrmistyttävä. Nopeat ja kovat toimet kuitenkin tuottivat tulosta. Keväällä katastrofilta vältyttiin, vaikka ihmishenkiä menetettiinkin.

Noihin ahdistaviin viikkoihin kukaan ei halua palata. Ja juuri siksi pitää toimia nopeasti.

Vapaavuoren johtama pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kertoo toimista perjantaina. Torstaina oltiin vielä vaitonaisia.

Toimien arvaillaan ehkä sisältävän yleisötapahtumien rajoituksia, liikuntapaikkojen sulkemisia ja etäopetusta kouluissa. Yllätyksiäkin voi tulla.

Tartunnat leviävät nyt tehokkaasti työpaikoilla. Etätyöt yleistyvät taas kevään tapaan.

Jos rajoitukset eivät pure pääkaupunkiseudulla, niitä tarvitaan pian lisää muuallakin maassa. Paikallisia leviämispesäkkeitä pelätään jo.

Jos vakavat tautitapaukset yleistyvät koko maassa, koko terveydenhuoltojärjestelmä joutuu kovaan testiin. Vastaavaa ei ole koettu nykyaikana.

Rajoitukset tuntuvat ihmisten arjessa, vapaa-ajassa ja harrastuksissa. Ne vaientavat kaupunkeja. Tämä tuntuu taas talouden hiljentymisenä.

Keväästä asti koronakamppailussa on ollut kaksi rintamaa. Toinen on taistelu itse virusta ja tautia vastaan. Toinen on taistelu talouden pelastamiseksi.

Välillä on tarvittu melkoista tasapainottelua. Kovia kiistoja käytiin. Välillä kumpikin osapuoli saattoi olla omalla tavallaan oikeassa.

Nyt on jälleen tehtävä valintoja terveyden ja talouden välillä. Juuri nyt ne on tehtävä terveys edellä. Jos virus etenee ja tautitapaukset lisääntyvät, talouden toipumisestakin tulee paljon hankalampaa.

Sen aika tulee, kun saamme tartunnat tehokkaasti hallintaan.