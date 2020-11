Pääkirjoitus: Repaleista EU:ta mätkitään nyt sisältä ja ulkoa – rampa ankka turvautuu taas lässähdykseen

Euroopan unionin kauhukakarat, Puola ja Unkari, ovat vuosia rikkoneet unionin perussopimusta ja demokratian ihanteita.

Oikeuslaitosta ohjaillaan ja mediaa suitsitaan. Valtaosa EU:n jäsenmaista on paheksunut demokraattisten oikeuksien polkemista, mutta paheksumisen lisäksi varsinaisia työkaluja ei ole asiaan puuttumiseksi löytynyt.

Viime viikolla tapahtui läpimurto. Puola ja Unkari päätettiin laittaa järjestykseen sitomalla oikeusvaltiomekanismi rahanjakoon.

Jos demokraattisia, EU:lle pyhiä perusoikeuksia rikotaan, tukirahaa ei tipu.

Viime viikolla juhlittiin, tällä viikolla itkettiin.

Ei tarvinnut olla suuri Euroopan unionin tuntija ymmärtääkseen, että vastaisku tulee. Ja se tulee juuri siksi, että unioni on jo lähtökohtaisesti rampa ankka.

Monivuotinen budjetti ja elpymispaketti on hyväksyttävä sekä jäsenmaita edustavassa neuvostossa että EU-parlamentissa. Vasta sitten EU-maat voivat saada käyttöönsä budjettirahat sekä elpymisvarat koronapandemian aiheuttamasta talouskriisistä toipumiseen. Oikeusvaltiomekanismi voidaan ajaa neuvostossa ja parlamentissa EU-pykäläksi määräenemmistöllä, mutta budjetti ja 750 miljardin euron elpymispaketti vaativat kaikkien jäsenmaiden yksimielisyyttä.

Verisesti loukkaantuneet Puola ja Unkari pysäyttivät budjetin ja elpymispaketin käsittelyt: jos oikeusvaltiomekanismia noudatetaan, rahaa ei jaeta kenellekään. Ja taas ollaan EU:lle niin tyypillisessä pattitilanteessa: ulospääsyteitä on vähän – tai ei ollenkaan.

Nokittelu villitsi populistit ympäri Eurooppaa, perussuomalaisia myöten.

Oikeusvaltiomekanismi, maahanmuutto sekä ikiaikainen toiveuni EU:n hajoamisesta sekoittuivat vouhkaamiseksi, josta on vaikea löytää järjen ääntä. Unionille asia on vaikea. Kyse on uhkapelistä, molemmin puolin.

Puola ja Unkari ovat saamassa isot tuet sekä budjetista että elpymisrahastosta. Ilman EU-miljardeja vaikeuksia on edessä. Toisaalta tiukka EU voi ajaa kapinavaltiot Kiinan tai Venäjän syliin. Sisäisesti sekoileva, heikko unioni sopii paremmin kuin hyvin Kiinalle ja Venäjälle.

EU:lla on kalupakissaan toimenpide, jota on aikaisemminkin menestyksellisesti käytetty: lässähdys. Unioni on taitava löytämään kompromisseja, joissa paperilla kaikki voittavat, mutta käytännössä ei kukaan.

Tähän päädyttäneen tälläkin kertaa.

Unionia mätkitään nyt sisältä ja ulkoa. Moni jäsenmaa on katastrofin partaalla koronakriisissä: sairaalat ja ruumishuoneet täyttyvät. Britannia on lähdössä vuodenvaihteessa lopullisesti koko unionista, mutta millä ehdoilla ja sopimuksella, siitä ei vieläkään ole tietoa.

Puola ja Unkari uhkaavat jäädyttää unionin rahanjaon, jäsenyysneuvottelut takkuilevat Balkanilla Pohjois-Makedonian kanssa ja kaakkoisreunalla Kreikka ja Turkki kalisuttelevat aseitaan.

Enää ei puutu kuin viimeisiä viikkoja presidenttinä vietävän presidentti Donald Trumpin määräys tuontitulleista Saksan autoteollisuudelle.

Ehkä sekin vielä saadaan.