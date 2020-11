Pääkirjoitus: Ruotsin totuuden hetki – edessä on tuskan talvi

Ruotsin oletukset viruksen ja sairauden luonteesta olivat väärät.

Koronantorjunta on mennyt pahasti mieleen Ruotsissa, mutta valtionepidemiologi Anders Tegnell on saanut pitää paikkansa.­

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven oli maanantaina kovan paikan edessä. Tiedotustilaisuudessaan hän ilmoitti, että Ruotsi kieltää kokoontumiset yli kahdeksalta henkilöltä.

Löfven sanoi, että vastaavaa ei ole nyky-Ruotsissa tehty, mutta kyse on välttämättömyydestä. Löfvenin mukaan Ruotsi elää ”koettelemusten aikaa”, ja ”tämä tulee menemään pahemmaksi”. Pääministeri vetosi kansalaisiin, jotta nämä kantaisivat vastuutaan viruksen pysäyttämisessä.

Ruotsissa tartuntojen ilmaantuvuus on Suomeen verrattuna nyt noin kymmenkertainen. Syksyllä tartunnat ovat lisääntyneet meilläkin, mutta Ruotsissa tahti on aivan toinen.

Keväästä alkaen tautiin on kuollut Ruotsissa yli 6 000 ihmistä, Suomessa alle 400. Alkaa olla varsin selvää, kumpi naapurimaista on toiminut pandemian torjunnassa viisaammin. Toki on muistettava, että Ruotsin väkiluku on kaksinkertainen.

Suomi otti kovat keinot käyttöön heti ja se kannatti. Ennusteet siitä, että Ruotsi pärjäisi linjallaan paremmin taloutensa kanssa, eivät ole toteutuneet.

Ruotsin linjan takuumies on valtakunnanepidemiologi Anders Tegnell. Tegnellin vahvuus selittyy osin lainsäädännöllä, joka antaa paljon itsenäistä valtaa Ruotsin kansanterveyslaitokselle. Suomessa viranomaiset ovat enemmän hallituksen ohjauksessa.

Keväällä karismaattisena pidetty Tegnell vakuutti ruotsalaiset myös esiintymisellään. Hän osasi selittää kaikki takaiskut vain väliaikaisiksi.

Tegnell antoi ymmärtää, että syksyllä viruksen toinen aalto ei enää uhkaisi Ruotsia, koska väestön immuunitaso olisi niin korkea. Siis tarpeeksi moni olisi saanut virustartunnan ja hankkinut immuniteetin tautia vastaan.

Syksyn tilanne osoittaa, että Tegnellin oletukset viruksen ja taudin luonteesta olivat väärät. Hän on silti saanut pitää paikkansa.

Keväällä jotkut Suomessakin halusivat, että Ruotsin kansalaisten vapaaehtoisuuteen perustuvasta linjasta otettaisiin meillä mallia. Samaa ajatusta levittivät myös esimerkiksi Britanniassa kovia koronatoimia vastustaneet.

Ruotsista ei kuitenkaan tullut viruksen vastaisen taistelun esikuvaa. Nyt se on suurissa vaikeuksissa. Lohtua ei tuo se, että sama koskee suurinta osaa Eurooppaa. Kun virus pääsee pesiytymään väestöön, se vaikuttaa aina vain odottavan uutta tilaisuutta laukkaan päästäkseen.

Rokotteita koronavirusta vastaan on valmistumassa. Laajaan jakeluun ne ehtivät kuitenkin aikaisintaan keväällä. Ruotsissa on edessä tuskainen talvi.

Suomen tilanne poikkeaa muusta Euroopasta. Itsetyytyväisyyteen ja valppauden herpaantumiseen ei meilläkään ole aihetta.