Pääkirjoitus: Britannia lähellä kaaosta – koronakriisi ja sopimuksettoman brexitin uhka luovat paineita Boris Johnsonin hallitukselle

Britannian EU-erosopimukseen kirjattu siirtymäaika päättyy vuodenvaihteessa.

Boris Johnson voitti vuosi sitten joulukuussa pidetyt parlamenttivaalit ja sai kansalta mandaatin viedä brexit päätökseen. Nyt erosopimuksen siirtymäaika on päättymässä.­

Britanniassa on meneillään monisyinen ja monitasoinen kriisi. Koronavirusepidemia on saarivaltiossa erittäin pahassa vaiheessa. Brexit-neuvottelut Britannian ja Euroopan unionin uudesta suhteesta lähestyvät takarajaa, eikä sopimusta ole näköpiirissä. Samaan aikaan Boris Johnsonin kabinetissa kuohuu: pääministerin kaksi lähiavustajaa erosi viime viikolla tehtävistään.

Selvyyden vuoksi: Britannian EU-erosta on jo sovittu, mutta erosopimukseen kirjattu siirtymäaika päättyy vuodenvaihteessa. Siihen saakka jatketaan ikään kuin Britannia olisi vielä EU:n jäsen, mutta ensi vuonna alkaa uusi aikakausi.

Ennen siirtymäajan päättymistä Britannian ja EU:n pitäisi vielä päästä sopimukseen muun muassa kaupan ehdoista, sääntelystä, yhteisistä standardeista, kalastusoikeuksista ja lukemattomista muista asioista. EU toivoo, että sopimus saataisiin pakettiin vielä ennen seuraavaa EU:n huippujohtajien kokousta torstaina. Toivottomalta näyttää.

Johnsonin näkökulmasta ongelma on siinä, että sovun syntyminen edellyttäisi Britannialta kompromisseja. Johnson ei kuitenkaan ole niihin halukas, ja siihen hänellä on brittimedian mukaan kabinettinsa tuki. Käytännössä tämä tarkoittanee sitä, että Britannia lähtee unionista ilman sopimusta, jos Johnson niin tahtoo. Niin sanottu no deal -brexit ei kuitenkaan ole kummankaan osapuolen edun mukainen.

Johnson pysynee kovana viimeiseen saakka. Hän on viemässä uudelleen alahuoneeseen kiisteltyä lakiesitystä, jolla hallitus pyrkii kiertämään erosopimuksen sitoumuksia tavaroiden vapaasta kulusta Pohjois-Irlannin rajan yli. Irlantia tämä hiertää valtavasti: Dublin uhkaa estää Britannian ja EU:n vapaakauppasopimuksen, ellei lakiesitys muutu ja ellei Britannian tiukka kanta kalastusoikeuksiin muutu.

Samaan aikaan Johnson ilmeisesti pyrkii jo ottamaan etäisyyttä kovimpiin brexitiä ajaneisiin ryhmiin. Osoitukseksi tästä tulkittiin se, että pääministerin vaikutusvaltainen neuvonantaja ja vuoden 2016 Vote Leave -kampanjan strategi Dominic Cummings lähti Downing Street 10:stä. Cummingsia kuvattiin Britannian ”Rasputiniksi”, joka on ohjaillut ”tsaari Borisin” politiikkaa haluamaansa suuntaan. Toinen lähtijä oli pääministerin viestintäjohtaja Lee Cain, jota pidettiin Cummingsin liittolaisena.

Britannian politiikkaa saattaa pehmentää myös se, että Joe Biden voitti Yhdysvaltain presidentinvaalit. Biden ei pidä brexitiä Britannialle järkevänä politiikkana. Bidenin kerrotaan jo sanoneen Johnsonille painokkaasti puhelimitse, ettei brexit saa horjuttaa Pohjois-Irlannin rauhansopimusta.

Aika näyttää, millaiseksi Britannian ja Yhdysvaltojen erityissuhde muodostuu Bidenin virkakaudella. Sitä ennen Johnsonin on pakko etsiä ratkaisuja kahteen kiireelliseen ongelmaan, koronaan ja brexitiin.