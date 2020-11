Pääkirjoitus: Iso koronaongelma muhii Suomen ja Venäjän rajalla – sekavat matkustussäännöt ruokkivat huhuja

Sekä Suomen että Venäjän viranomaisten kannattaisi miettiä pikaisesti uusiksi sääntöjä, joilla rajanylitystä voitaisiin osin tiukentaa ja osin myös helpottaa perustelluista syistä.

Itärajalle kaivattaisiin uusia ja nykyistä selkeämpiä sääntöjä siihen, keillä on lupa tulla Suomeen ja mennä Venäjälle.­

Kerrotaan hyvät uutiset ensin. Venäläisillä turisteilla näyttää olevan suunnaton ikävä Suomeen.

Tämä tuli ilmi kuluneella viikolla, kun Venäjän mediassa levisi virheellinen tulkinta Suomen aikeista avata raja venäläisille jo jouluksi.

Kyse ei ollut tällä kertaa mistään pahantahtoisesta valeuutisesta, vaan venäläisten vilpittömästä halusta päästä vihdoinkin Suomeen. Siinä hötäkässä Venäjän media tuli vetäneeksi virheellisen johtopäätöksen, jonka mukaan Suomen hahmottelemat turistien matkustushelpotukset tulisivat koskemaan myös venäläisiä.

Tuoreiden koronalukujen perusteella itäraja ei kuitenkaan aukea vielä pitkään aikaan. Suomen lähialueiden tilanne antaa aiheen olettaa, ettei rajaa voida avata ainakaan vielä tämän talven eikä ehkä keväänkään aikana – ellei sitten rokote pelasta yllättäen tilannetta molemmilla puolin rajaa.

Mittakaavaa voi hahmottaa sillä, että vertailee koronatartuntojen määrää Pietarissa ja Suomessa. Molempien asukasluku on liki sama eli 5,4–5,5 miljoonaa. Tuorein vuorokaudessa paljastuneiden uusien tartuntojen luku Pietarissa oli 1 667, kun Suomen tuorein luku oli 197 tartuntaa.

Venäjän Karjalassa on puolestaan todettu useina päivinä yli 300 tartuntaa per vuorokausi, vaikka tasavallan väkiluku on vain vajaat 615 000.

Samaan aikaan myös monilla suomalaisilla olisi kova halu päästä Venäjälle.

Venäjää käsittelevillä keskustelupalstoilla suomalaiset turistit odottavat kuumeisesti rajan aukeamista, puhumattakaan Venäjän parissa töitä tekevistä suomalaisista liikemiehistä ja kulttuurialan ihmisistä.

Monet suomalaiset Venäjä-asiantuntijat ovat olleet keväästä lähtien jumissa itärajan takana, koska maasta kerran poistuttuaan heille ei nykyisen käytännön mukaan taata paluumahdollisuutta Venäjälle.

Myös Suomen puolella odottaa kärsimättömiä suomalaisia, joiden olisi tärkeää päästä Venäjälle joko työ- tai perheasioiden vuoksi, mutta toistaiseksi he eivät ole mahtuneet mihinkään Venäjän sallimaan lupakategoriaan.

Vapaampi matkustaminen itärajan yli on mahdollista lähinnä vain diplomaateille, rahtiliikenteen kuljettajille sekä kaksoiskansalaisille, Suomessa kiinteistöjä omistaville venäläisille ja Venäjällä tärkeissä asiantuntijatehtävissä toimiville suomalaisille.

Mitään selkeää tietoa itärajan koronasäännöistä ei tunnu olevan kenelläkään, joten epätietoisuus vaivaa ja huhut nykyisten säännösten tahallisestakin kiertämisestä vellovat.

Kaiken lisäksi Kymsote tiedotti vastikään, että Kymenlaaksossa on havaittu Venäjältä peräisin olevia tartuntoja, joista ainakin osa selittyy kaksoiskansalaisten vapaammalla matkustelulla.

Sekä Suomen että Venäjän viranomaisten etu olisi selkiinnyttää pikaisesti sääntöjä, joilla rajanylitys on mahdollista. Valvontaa ja tiukennuksia tarvittaisiin joiltakin osin lisää, mutta kauppa- ja kulttuurivaihdon ylläpitäminen vaatisi samaan aikaan myös matkustusrajoitusten osittaista helpottamista perustelluin syin.