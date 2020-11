Pääkirjoitus: Korona-ajan lainvalmistelu tekee pahaa jälkeä – esimerkiksi käy matkustuslaki

Perustuslakivaliokunta antoi lain ensimmäiselle versiolle täystyrmäyksen. Vaikka on kiire, lait pitää valmistella kunnolla.

Matkustaminen Suomeen on harvinaisen sekaisin koronan vuoksi. Erityisen kriittinen tilanne on Lapin matkailuyrityksille, jotka ovat pitkin syksyä kyselleet hallitukselta täsmällisiä ohjeita talvikautta varten.

Hallitus on yrittänyt. Vihdoin lokakuun puolivälissä se toi eduskuntaan liikenne- ja viestintäministeriön tekemän ensimmäisen version laista, millä ehdoin ulkomailta voi matkustaa Suomeen.

Perustuslakivaliokunta antoi esitykselle täystyrmäyksen. Niin rajun, että käytännössä koko laki piti kirjoittaa uudelleen. Perustuslakivaliokunnan lausunto oli niin poikkeuksellinen, että sitä ruoti Tampereen yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen perustuslakiblogissaan. Hän kirjoitti, että ”liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltu hallituksen esitys laeiksi tartuntatautilain ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta on kenties epäonnistunein hallituksen esitys vuosikymmeniin. Sen kohdalla meni kaikki pieleen.”

Lakiesityksestä ei esimerkiksi käynyt ilmi, keihin se kohdistuu. Myös viranomaisten toimivallassa oli epäselvyyksiä. Edes se ei selvinnyt, mitä seurauksia vaaditun koronatestin puuttumisella on.

Suoraan sanoen luokattoman huonoa lainvalmistelua.

Tämän viikon tiistaina saatiin uusi esitys matkustusrajoituksista, ja se lähti noin kahden viikon lausuntokierrokselle. Esityksen päälinjaus on, että hallitus vapauttaa matkustamista Suomeen. Erityisesti pyritään helpottamaan lyhyiden matkojen tekemistä Suomeen. Tämä on ollut varsinkin Lapin matkailuyritysten toive.

Lausuntokierroksella esitys voi vielä muuttua. Lisäksi hallituksella on kova kiire. Suomessa on ollut koronan vuoksi keväästä lähtien poikkeuksellinen sisärajavalvonta, mutta se päättyy 23. marraskuuta.

Matkailusta eläville yrityksille Lapissa tilanne on äärimmäisen vaikea. Niiden on lähes mahdotonta suunnitella toimintaansa ja neuvoa asiakkaitaan. Kukaan ei halua Lappiin turistien tuomaan hallitsemattomasti leviävää koronaa, mutta järkeä ei ole siinäkään, että yritykset ajautuvat konkurssiin ja työntekijät jäävät työttömiksi. On vaikeaa löytää ihmisille uutta työtä.

Korona, terveys ja talous ei ole helppo yhdistelmä. Sen kanssa on silti opittava elämään. Hallitukselta tarvitaan linjauksia sellaisessa ajassa, että linjausten kohteena olevat ihmiset ja yritykset voivat suunnitella toimintaansa. Näin huonoa lainvalmistelu ei saa olla.