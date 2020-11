Pääkirjoitus: Kokoomuksessa alkaa keskustelu Orpon seuraajasta – oikealla laidalla on johtajuusongelma

Kokoomuksen vajoava kannatus johtaa pakostakin keskusteluun puolueen johtajuudesta. Petteri Orpo ei näytä täyttävän oppositiojohtajan mittoja.

Ylen tuorein kannatusmittaus on kamalaa luettavaa erityisesti kokoomuksen puoluetoimistolla, mutta kuntavaalien alla on syytä miettiä, miksi vain perussuomalaiset nostavat kannatustaan, ei muu oppositio, siis lähinnä kokoomus. Kokoomuksen kannatus laskee koko ajan, tuorein Ylen mittaus lupaa puolueelle vain 16,6 prosentin kannatusta. Keskustan kannatus on niin ikään pahasti alavireinen 12,4 prosenttia. Perusuomalaisilla luku on 19,5 prosenttia. Keskustan ja kokoomuksen yhteiskannatus on 29 prosenttia.

Eduskuntavaaleissa kansa äänesti kuitenkin parlamenttiin oikean laidan enemmistön, 123 kansanedustajaa.

Puoluekenttä muuttuu.

Jos kuntavaaleissa mennään gallupien mukaan, myös puolueiden johdossa tapahtunee väistämättä muutoksia. Kokoomus voitti viime kuntavaalit 20,7 prosentin kannatuksella. Keskustankin kannatus oli 17,5 prosenttia. Sdp oli toisena 19,4 prosentin kannatuksella. Perussuomalaiset saivat 8,8 prosenttia äänistä.

Nyt suunta on toinen.

Sekä kokoomuksessa että keskustassa on identiteettikriisi, josta puolueen johto vastaa. Keskusta vaihtoi puheenjohtajansa syyskuussa. Kannatukseen se ei ole juuri vaikuttanut. Kokoomuksella on väistämättä edessään sama keskustelu. Puheenjohtaja Petteri Orpon asema on vaakalaudalla. Jos kokoomus saa kuntavaaleissa vain gallupien lupaaman kannatuksen, edessä on todennäköisesti puheenjohtajan vaihto. Orpo on ajautunut samaan tilanteeseen kuin puoluetta 2001-2004 johtanut Ville Itälä, mukava mies – mutta ei poliittisesti puhutteleva. Orpon haastajatkin luultavimmin tiedetään: Elina Lepomäki ja Antti Häkkänen, ehkä myös Kai Mykkänen. Tilanne on karu: gallupkansa ei kokoomukseen näytä luottavan.

Kuntavaalien alla ei tule unohtaa Helsingin kokoomuslaisen pormestarin Jan Vapaavuoren asemaa. Hän ilmoitti, ettei ole pormestariehdokas. Vapaavuori takasi osaltaan kokoomuksen vaalivoiton viime kuntavaaleissa. Hän ei ole kertonut tulevaisuuden suunnitelmistaan. Vapaavuorelle on soviteltu kokoomuksen presidenttiehdokkaan viittaa, mutta Helsingin kovaotteisen pormestarikauden jälkeen hänestä olisi vaikea tehdä koko Suomen presidenttiä.

Mutta kun sen paremmin kokoomus oppositiossa tai keskusta hallituksessa eivät nauti äänestäjien luottamusta, koko Suomen poliittinen järjestelmä on uuden edessä. Katseet kääntyvät väistämättä perussuomalaisten ja Jussi Halla-ahon suuntaan. Perussuomalaiset ovat nyt puoluekenttän pysyvä, merkittävä toimija. Vihervasemmiston noususta ei voi puhua, kun sekä vihreiden että vasemmistoliiton kannatus laskee.

Kuntavaalien yksi keskeisimmistä kysymyksistä kuuluukin: Onko perussuomalaiset ottamassa keskustan paikan?

Ja onko kokoomus taistelun sivustakatsoja?