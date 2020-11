Pääkirjoitus: Trump heitti sysimustan varjon Euroopan ylle – paljon parempaa ei välttämättä ole luvassa Bidenin valtakaudellakaan

Joe Bidenin voittoa Yhdysvaltain presidentinvaaleissa tervehdittiin Euroopassa pääsääntöisesti tyytyväisyydellä.

Presidentti Donald Trump kyseenalaisti Yhdysvaltain ja Euroopan ikiaikaisen kumppanuuden. Joe Bidenin linjauksia odotellaan vielä, mutta taloudessa tuskin on odotettavissa parempia käytöstapoja enempää.­

Moni uskoo, että Biden palauttaa Yhdysvallat noudattamaan kansainvälisen sopimuskulttuurin sääntöjä. Donald Trumpin poistuminen Valkoisesta talosta tuo kauan kaivattua ennustettavuutta maailman ehdottoman taloudellisen ja sotilaallisen suurvallan toimintaan.

Kaikki eivät ole kuitenkaan yhtyneet riemunkiljahduksiin.

Moni eurooppalainen poliitikko ja talousanalyytikko haluaa odottaa Bidenin linjauksia mm. kauppapolitiikassa. Eikä ihme. Trumpin neljä vuotta vallassa keikautti Euroopan ja Yhdysvaltojen taloussuhteet päälaelleen: Trumpin retoriikassa läheisestä kauppakumppanista tuli vihollinen, Kiinaan verrattava loinen, joka syö amerikkalaisten yritysten ja kansalaisten leipää.

Isoa muutosta ei ole luvassa, vaikka puheet varmasti siistiytyvät.

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) arvioikin maanantaina, että on turha haikailla paluuta EU:n ja Yhdysvaltain vapaakauppaneuvotteluihin (TTIP), vaikka pienempimuotoiset sovut voivat olla mahdollisia. Käytännössä Trump ja Biden ovat monella tapaa samoilla linjoilla esimerkiksi America First -ajattelussaan. Huoli amerikkalaisten kotimarkkinoista, työpaikoista ja tuloista siivittää myös Bidenin politiikkaa.

” Talouden realiteetit eivät muutu yhdessä yössä.

Presidentti voi vaihtua, mutta Yhdysvaltain talouden realiteetit eivät muutu yhdessä yössä.

Trumpin maalitauluna on ollut Saksa, ja varsinkin Saksan autoteollisuus. EU:n talousveturin Saksan ajattelu perustuu ylijäämäiseen kauppataseeseen ulkomaankaupassa: tavaraa viedään enemmän kuin tuodaan. Yhdysvalloissa kauppatase on taas raskaasti alijäämäinen. Siksi Biden ei ole luopumassa terästulleista, mutta mielenkiintoista on nähdä, mitä tapahtuu Saksan autoviennille Yhdysvaltoihin. Trump uhkaili tuontitulleilla, jotka olisivat myrkkyä Saksalle – ja Suomelle. Suomessa valmistetaan saksalaisia autoja.

Eurooppalaisten poliitikkojen kannattaa muutenkin analysoida vaalit tarkkaan.

Yhdysvaltain jakaantuminen kahteen, toisiaan syytteleviin leireihin on asia, joka voi tapahtua Euroopassakin, jopa Suomessa. Kehityskaaret ovat pitkiä, eikä kahtiajako Yhdysvalloissa ole tapahtunut pelkästään Trumpin takia, vaikka kieltämättä hän sitä jouduttikin.

Protestit kumpuavat syrjäytyneisyydestä, työttömyydestä, roturiidoista ja sumuisesta tulevaisuudennäkymästä sekä politiikan vallankäyttäjien elitistisyydestä, jotka ovat tuttuja teemoja populistiryhmittymien kannatuksen taustalla Euroopassakin.

Yhdysvallat on juuri nyt varoittava esimerkki siitä, että pelkkä demokratian ihanteiden julistuksenomainen hokeminen ei riitä, vaan tarvitaan myös konkreettisia, kansalaisia koskettavia tekoja.