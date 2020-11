Pääkirjoitus: Jokainen ääni on yhtä tärkeä – demokratian on lunastettava lupauksensa, vaikka vaali­järjestelmässä olisikin korjattavaa

Presidentti Donald Trumpin syytökset vaalien varastamisesta petoksen avulla ovat perusteettomia ja demokratiaa halveksuvia.

Yhdysvaltain vaalien seuraaminen on aina hämmentävä kokemus. Erityisen hämmentävää se oli keskiviikkoaamuna Suomen aikaa, kun presidentti Donald Trump puhui pitkän ja jännittävän vaali-illan jälkeen. Trump syytti demokraatteja vaalien varastamisesta ja vaati ääntenlaskennan keskeyttämistä. Kovasanainen syyttely jatkui Twitterissä.

Trumpin syytöksille ei ole löydetty perusteita. Vaaliviranomaiset vakuuttivat muun muassa Pennsylvaniassa ja Michiganissa, että ääntenlasku jatkuu loppuun saakka. Demokratian pitää täyttää kansalaisille antamansa lupaus: jokainen laillisesti annettu ääni lasketaan eikä se mene hukkaan.

Vaalijärjestelmä on silti hyvin sekava. Se tarjoaa Trumpin tapaiselle poliitikolle tilaisuuden asettaa koko demokratia kyseenalaiseksi, eikä niin saisi käydä. Sekavuudesta huolimatta nämäkin vaalit sujuivat hyvin – järjestelmä toimii, vaikka sen rakenteet ovatkin kovin jäykkiä. Pitkä miinus tosin tuli postilaitokselle, jonka hitauden vuoksi useita tuhansia postiääniä jäi laskematta.

Esimerkkejä uudistusta vaativista kohdista on paljon. Äänestäjäksi rekisteröityminen on useissa osavaltioissa hankalaa. Rekisteröinti saatetaan pyyhkiä äänioikeutettujen luettelosta vaalien välillä. Tunnollisesti kansalaisvelvollisuutensa hoitaneet joutuvat liian usein pohtimaan antamansa äänen kohtaloa. Ehtikö postissa lähettämäni lipuke mukaan laskentaan? Muuttuvatko ääntenlaskennan säännöt tuomioistuimessa vielä sen jälkeen, kun vaalit on jo käyty? Hylätäänkö ääneni siksi, että nimikirjoitukseni on epäselvä? Ja vielä: miksi äänestäisin riippumatonta tai kahden pääpuolueen ulkopuolelta tulevaa ehdokasta, kun tällä ei ole mitään mahdollisuuksia menestyä?

Kaiken lisäksi edustajainhuoneen vaaleissa järjestelmä suosii republikaaneja, sillä paikat jaetaan maantieteellisesti – maaseudulle ja esikaupunkeihin osuu enemmän edustajainhuoneen paikkoja kuin suuriin kaupunkeihin, ja maaseutu on perinteistä republikaanien tukialuetta. Ja vielä sokerina pohjalla: vaalipiirejä piirretään väestönlaskentojen myötä aina uusiksi, mikä tarjoaa puolueille mahdollisuuden järjestellä niitä omien etujensa mukaisesti.

Vaalijärjestelmän uudistuksesta on keskusteltu Yhdysvalloissa jo vuosikymmenet. Ehdotuksia on paljon. Esimerkiksi: liittovaltion pitäisi ottaa järjestelyvastuu keskushallinnon vaaleista, ja äänestäjät pitäisi rekisteröidä automaattisesti. Kaksipuoluejärjestelmää pitäisi purkaa, jotta riippumattomien ja pienten puolueiden ehdokkaiden nousu luottamustehtäviin olisi mahdollista. Presidentinvaaleissa pitäisi luopua valitsijamiehistä.

Valitettavasti laajat uudistukset eivät ole etenemässä, sillä niitä varten pitäisi kajota perustuslakiin. Se on Yhdysvalloissa hyvin vaikeaa.