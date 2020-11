Pääkirjoitus: Yhdysvallat ei ole tällä hetkellä terve demokratia – muutos on välttämätön

Kansakunta kaipaa kipeästi yhtenäisyyttä ja yhteistyökykyä; Donald Trumpin neljä vuotta sitten antama lupaus toimia kaikkien presidenttinä jäi tyhjäksi.

Jokaisella kansakunnalla on oma suuri kertomuksensa. Se on tarina, joka kulkee kansalaisten mielessä ja siirtyy sukupolvelta toiselle. Se luo mielikuvan asukkaiden paikasta valtiossa ja valtion paikasta maailmassa. Tämän narratiivin perusvire pysyy yleensä samana, vaikka arvojen muuttuminen ja yhteiskunnan kehittyminen tuovatkin siihen aina uusia sävyjä.

Vaikuttaa vahvasti siltä, että Yhdysvallat on tiistain vaaleissa tienhaarassa. Iso kertomus on muuttumassa, kun amerikkalaiset valitsevat presidentin, kaikki 435 kongressin edustajainhuoneen jäsentä ja 35 senaattoria satapaikkaiseen senaattiin.

Yhdysvaltain narratiivi on aina ollut kaksijakoinen – monet kansakunnalle tärkeät arvot ovat ristiriidassa toisiinsa nähden. Yhtäältä amerikkalaiset uskovat, että yhteiseen hyvään pyrkimisen pitää ohjata kaikkea käyttäytymistä ja politiikkaa. Toisaalta he uskovat yhtä vahvasti kahlitsemattomaan yksilön vapauteen yhteiskunnan suurimpana voimana. Toiset näkevät Yhdysvallat kansallisuuksien ja kulttuurien sulatusuunina, jonka vahvuus ja dynamiikka perustuvat moninaisuuteen. Toiset pitävät maataan valkoisen, eurooppalaistaustaisen väestön ja sen etuoikeuksien linnakkeena. Vanhat arvoristiriidat ja vastakkainasettelu huipentuvat tiistain vaaleissa.

Demokraattinen prosessi on juuri oikea tapa käsitellä ristiriitojen aiheuttamia paineita ja purkaa vastakkainasettelua. Kun yhteiskunta on terve, saavat vaalien voittajat valta-aseman ja siihen kuuluvan vastuun. Oppositio jää tekemään omaa tärkeää tehtäväänsä kriittisenä äänenä ja vaihtoehtojen esittäjänä. Sykli toistuu seuraavissa vaaleissa.

” Yhdysvallat ei ole tällä hetkellä terve demokratia.

Voitonpuheessaan vuoden 2016 vaalien jälkeen Donald Trump antoi lupauksen: ”Nyt on aika sitoa jakautumisen aiheuttamat haavat ja toimia yhdessä... Nyt on aika. Lupaan jokaiselle kansalaiselle, että minusta tulee kaikkien amerikkalaisten presidentti, ja se on minulle hyvin tärkeää.”

Minne lupaus unohtui? Trump on neljän vuoden ajan lietsonut johdonmukaisesti erimielisyyksiä, ajanut tukijoidensa etuja, myötäillyt rasistisia äärioikeistoryhmiä ja asettanut kyseenalaiseksi koko Yhdysvaltain demokraattisen järjestelmän. Hän uhkaa olla kunnioittamatta vaalitulosta.

Yhdysvallat ei ole tällä hetkellä terve demokratia. Republikaanit ja demokraatit eivät ole enää pitkään aikaan kyenneet aitoon yhteistyöhön edes kansallisesti elintärkeissä kysymyksissä. Mediat ja niiden yleisöt ovat jakautuneet omiin leireihinsä. Kansalaiset elävät omissa todellisuuksissaan, jännitteet väestöryhmien välillä ovat kiristyneet ja väkivaltaisten yhteenottojen vaara on todellinen. Samaan aikaan liittovaltio on koronan vuoksi syvässä kriisissä.

Näin ei voi jatkua. Yhdysvallat tarvitsee muutoksen kohti suurempaa yhtenäisyyttä, valittiin presidentiksi sitten Trump tai hänen vastaehdokkaansa Joe Biden.