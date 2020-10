Pääkirjoitus: Donald Trumpin syrjäyttäminen, Bill Gatesin aivosiru, liskoihmisten valta – salaliittoteorioiden poskettomissa väitteissä piilee meitä kaikkia koskettava uhka

Koronapandemia jäytää taloutta ja on laittanut normaalielämän jäihin, mutta yksi voi paksusti ja porskuttaa: salaliittoteoriat, kirjoittaa Ilta-Sanomien vastaava päätoimittaja Johanna Lahti.

Nykyajan merkittävin ja huolestuttavin salaliittoteoria on QAnon. Sen kannattaja osallistui Donald Trumpia tukevaan tilaisuuteen New Yorkissa viime sunnuntaina.­

Korona-aika on luonut salaliittoteorioille täydelliset olosuhteet.

Tuntematon virus ilmestyy kuin tyhjästä, ajaa maailman kaaokseen eikä nopeaa ratkaisua ole näköpiirissä. Internet tursuaa teorioita, selityksiä ja epäilyjä – ja koteihin eristetyllä, epävarmojen aikojen herkistämällä ihmiskunnalla on enemmän aikaa viettää niiden äärellä kuin koskaan.

Nykyajan merkittävin ja huolestuttavin salaliittoteoria on QAnon. Se sai alkunsa amerikkalaiselle nettipalstalle kirjoittaneen Q-nimimerkin viesteistä ja on sittemmin kasvanut monitahoiseksi, omaa elämäänsä eläväksi uskomus­vyyhdeksi.

Sen ydintarina väittää demokraattipoliitikoiden juonivan vallan kaappaamista Donald Trumpilta sekä pyörittävän laajamittaista pedofiliarinkiä. Teorian eri haaroissa pääsaatanana häärii milloin Hillary Clinton, milloin George Soros, 5G-teknologia tai Angela Merkel.

Pelastaja tältä kaikelta on tietysti Trump.

Korona-aikana QAnon on kietoutunut koronatoimien vastaiseen liikkeeseen. Se on löytänyt maaperää monenlaisista ryhmistä: rokotusvastaisuudesta, maahanmuuton vastustajista, Brexitin kannattajista ja Ranskan keltaliiviliikkeestä. Näitä kovin erilaisia näkemyksiä yhdistää salajuoniuskomusten yleinen perusmauste, eliitinvastaisuus.

Hämmästyttävintä on se, että salaliittoteorioiden tarinat ovat usein täydellisen poskettomia: maailmaa hallitsee liskoihmisten salainen joukko, eliitin pedofiliarinkiä pyöritetään pitserian kellarissa, Bill Gates pyrkii istuttamaan sirun ihmiskunnan aivoihin.

Kiinnostava kysymys onkin, mikä saa täyspäisiltä vaikuttaneet ihmiset uskomaan järjettömyyksiin. Juuri koronan tuoma epävarmuus on selvä perussyy.

Ihmismieli kestää heikosti selittämätöntä, ja salaliittoteoria toimii kuin pikalääke sumun keskellä. Somen ja internetin äärettömyys takaa sen, että pöhköimmillekin ja vaarallisimmillekin ajatuksille löytyy aina samanmielisiä, innostuneita tukijoita.

Salaliittoteorioita tutkineiden mukaan ne myös pönkittävät uskojansa itsetuntoa. Kuuluuhan hän harvaan ja valittuun joukkoon, joka on nähnyt valon ja päässyt salatun tiedon äärelle. Muut kulkevat laput silmillä tai ovat osa salaliittoa.

Salaliittouskovaiset kokevat olevansa ainoita omilla aivoillaan ajattelevia.

Salaliittoteoriat naamioidaan usein hyvän puolustajaksi.

Pelastakaa lapsemme -tyyppisten iskulauseiden taakse piiloutuminen selittää esimerkiksi brittiläisten äitiaktivistien hurahtamista. Maskipakkoa ja turvavälejä vastustetaan epäinhimillisyydellä ja ihmisten välisen läheisyyden vahingoittamisella.

Miksi internetin viemäriverkostoissa vellovista kaistapäisistä epäilyistä pitäisi välittää?

Ensinnäkin niiden suosio kasvaa huomattavaa vauhtia. Esimerkiksi Yhdysvalloissa QAnoniin ja sen kanssa flirttailevien teorioihin uskovien määrä lasketaan miljoonissa, ja kongressiin on ehdolla yli 20 salajuoniajatuksia viljellyttä republikaanipoliitikkoa. Euroopassa sen kannatus kasvaa koko ajan, ja verkon salaliittokeskustelu on jo siirtynyt kaduille kiivaiksi mielenosoituksiksi.

Ja tämä globaali ilmiö ulottuu jo Suomeenkin. Hurahtaneita ei ole vaikea kohdata suomalaisilla keskustelualustoilla, ja esimerkiksi vaihtoehtoisissa hyvinvointi- ja joogapiireissä QAnon on jo saanut jalansijaa.

Mielikuvituksellisista väitteistään huolimatta salaliittoliikkeet on otettava vakavasti meilläkin. Niiden synnyttämä epäluulo heikentää luottamusta demokratian perusrakenteisiin. Jos kasvava joukko ei enää luota poliittiseen järjestelmään ja mediaan ja hylkää sekä faktat että uskon poliittiseen prosessiin, yhteiskuntarauha on vakavassa vaarassa.

Demokratian lujin rakennusaine on luottamus, usko läpinäkyvyyteen, reiluuteen ja yhteisiin pyrkimyksiin.

Sen ja faktatiedon vastaansanomattoman itseisarvon puolesta taisteleminen on demokratian puolustajien velvollisuus. Sillä jos totuudella ei ole enää arvoa tai väliä – saati että ihmisillä on täysin eri käsitys siitä, mikä on totta – rapautuu samalla toimivan yhteiskunnan peruskallio.