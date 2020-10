Pääkirjoitus: Häikäilemätön Vastaamo-tietomurto on hyökkäys suomalaista tietoyhteiskuntaa vastaan – sinisilmäisen viattomuuden aika on ohi

Psykoterapiakeskus Vastaamoon tehty tietomurto on saamassa jättiläismäiset ja samalla järkyttävät mittasuhteet.

Rikosta tutkiva keskusrikospoliisi kertoi eilen, että tapauksessa voi olla jopa kymmeniätuhansia uhreja, joiden henkilötietoja on päätynyt vääriin käsiin.

Teko on loukkaava ja tuomittava.

Hakkeri tai hakkerit ovat saattaneet iskeä arkaluonteisiin asiakastietoihin kahteen kertaan vuosina 2018 ja 2019. Häikäilemätön rikos on järjestelmällinen, tarkkaan suunniteltu ja maailman mittakaavassakin ainutlaatuinen, jos puhutaan yksittäisen kansalaisen terveystietojen varastamisesta. Hakkeri vaati keskukselta lunnasrahoja bitcoineina. Kun siihen ei suostuttu, lunnasvaatimukset ja suoranainen kiristys suuntautuivat lauantaina yksittäisiä asiakkaita kohtaan. Moni onkin saanut kiristyskirjeen: jos rahaa ei tipu, tiedot lähtevät nettiin.

Vaatimuksiin ei saa suostua, vaan kiristysyrityksestä on tehtävä rikosilmoitus.

Monesti rikosten käsittelyssä tuomioistuimissa sekä mediassa uhrit ja uhrien kärsimys jäävät toissijaisiksi. Pääpaino on tekijässä, tekotavassa ja tuomiossa.

Vastaamon tietomurtorikoksessa asetelma toimii vastakkaisella tavalla. Tuhannet uhrit ovat etulinjassa, heidän tietojaan levitellään verkossa, ja kun kyse on ihmisen terveydestä, tuska iskee kahta kautta. Omaan mielenterveyteen liittyvästä avuntarpeesta tulee julkista. Sen lisäksi uhri menettää henkilötietonsa ja sosiaaliturvatunnuksensa vääriin käsiin.

Kyse on rikoksesta ei ainoastaan Vastaamon asiakkaita, vaan koko suomalaista tietoyhteiskuntaa kohtaan. Siinä mielessä on paikallaan, että viranomaiset ja vastuuministerit ovat lähteneet hakkerijahtiin tiukalla otteella. Taitavaa, asiansa osaavaa hakkeria on vaikea saada kiinni, ja tässä mielessä Vastaamon rikostutkinta on suomalaiselle poliisille iso testi. Poliisi on valjastanut tutkintaan parhaat voimansa, ja tutkintalinjoja on avattu useita.

Sunnuntain tiedotustilaisuudessa poliisilla ei ollut vielä paljon kerrottavaa.

Se ei sinänsä tarkoita sitä, etteikö tutkinnassa olisi edistytty ja oltaisiin ehkä jo hakkerin jäljilläkin. Ikävä totuus on kuitenkin se, että poliisin on onnistuttava tutkinnassaan. Muuten voi syntyä kuva, että viranomaiset eivät pysty selvittämään tietomurtorikoksia ja saamaan tekijöitä vastuuseen.

Tämä lopputulos herättäisi kauhua ja pelkoa.

Suomessa on ylpeilty edistyksellisellä digiteknologialla.

Vauhdin huumassa yrityksille ja yksityisille kansalaisille on jäänyt tietoturva-aukkoja, joiden hedelmiä kotimaiset tai ulkomaalaiset rikolliset nyt keräävät. Tietomurtoon tarvitaan osaamista, mutta sen ei tarvitse olla rakettitiedettä, jos kohde on suojannut arkaluonteisen materiaalinsa tavalla, joka on helppo murtaa. Vastaamon asiakastietojen ryöväämisestä ja viattomien ihmisten kärsimyksestä on jotain opittavaakin.

Internetin tietoturva-asioissa sinisilmäisyyden ajan on viimeistään nyt syytä olla ohi.