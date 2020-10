Koronakriisi on tuonut esiin tai jopa kärjistänyt monia yhteiskunnallisia epäkohtia. Kehno lainvalmistelu ja viranomaisten sekavat ohjeistukset kuuluvat tähän joukkoon.

Amatöörimäisestä lainvalmistelusta on tullut suomalaisen poliittisen järjestelmän helmasynti.

Moni koronasuositus, laki ja oheistus on jo susi syntyessään.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta moittikin, aivan oikein, hallitusta kelvottomasta lainvalmistelusta ravintoloiden rajoituksissa. Sosiaali- ja terveysvaliokunta punnersi tiistaina valmiiksi uuden mietinnön, jossa korostetaan ravintoloiden erilaisuutta ja alueellisuutta.

Samaan aikaan tiistaina apulaisoikeuskansleri moitti sosiaali- ja terveysministeriötä kovin sanoin viime kevään lepsusta koronatorjunnasta Helsinki-Vantaan lentokentällä. Ministeriöltä kesti neljä päivää hallituksen antaman linjauksen jälkeen antaa ohjeistus siitä, mitä käsite ” karanteenia vastaaviin olosuhteisiin” tarkoitti.

Tieto oli koronaviruksen torjumisen kannalta olennainen.

Virus on Suomessa kakkosvaiheessa, jonka pituudesta ja huipusta on vielä vaikea sanoa mitään täsmällistä. Kun näkymä on lohduton, hallituksen, ministeriöiden ja viranomaisten ohjeiden selkeys korostuu.

Tässä on ollut haparointia liikaa.

” Kuka valvoo, ohjeistaa ja päättää?

Viimeisimpänä hallitus suositteli sisälajien keskeyttämistä koronavaaran vuoksi tietyin ehdoin. Tietyin ehdoin -sanapari suosituksessa aiheutti sekaannusta, koska kukaan ei tunnu tietävän, mitä sanapari pitää sisällään.

Mitkä ovat tietyt ehdot, jolloin sisäliikunta täytyy laittaa jäähylle.

Päätösvalta sysättiin alueille, aluehallintovirastoille. Aluehallintovirasto nosti kädet pystyyn: sillä ei ole edellytyksiä ja valtuuksia keskeyttää tavanomaisia urheiluharjoituksia.

Ei ihme, että seurat ja harrastajat ovat ihmeissään. Mitä tässä nyt oikein suositellaan? Kuka valvoo, ohjeistaa ja päättää? IS:n selvityksen (20.10.)mukaan harrastustoiminta on jatkunut pääosin entiseen tahtiin, kun selkeitä ohjeita ei yksinkertaisesti ole. Kansalainen kysyy oikeutetusti, mitä viranomaisohjausta tämä on olevinaan. Tyhjän saa pyytämättäkin.

Koronavirus yhdessä pimenevän syksyn ja sumuisen tulevaisuuden kanssa laittavat jokaisen suomalaisen henkisen tasapainon koetukselle.

Liikunta on nyt parasta lääkettä.

Harrastetoimintaan kohdistuvat rajoitukset on mietittävä tarkkaan. Monissa seuroissa osataan käyttää maalaisjärkeä, ja hygienia-asiat sekä turvavälit ovat jo hoidossa ilman viranomaisten suosituksiakin. Se, mitä ainakaan ei tarvita ovat uudet, sekavat määräykset.

Jos katsoo ravintolatoiminnan sääntelyä ja ohjeita liikunnan sisälajien harrastustoimintaan, näyttää siltä, että koronavirus on pysynyt hallinnassa Suomessa ei niinkään hyvän viranomaisvalmistelun ansiosta, vaan pikemminkin siitä huolimatta.