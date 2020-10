On aika uudistaa lainsäädäntöä niin, että se vastaa muiden Pohjoismaiden vastaavaa lainsäädäntöä.

Kansalaisaloite aborttilainsäädännön päivittämisestä on kerännyt vaadittavat 50 000 allekirjoitusta, ja se etenee eduskuntakäsittelyyn.

Aloite vaatii, että jatkossa abortin saamiseksi riittää raskaana olevan oma tahto ja että kahden lääkärin lausunnon vaatimisesta luovutaan.

Aloite avattiin kansalaisaloite.fi-palvelussa 23. syyskuuta, joten tarvittavat allekirjoitukset kerättiin alle kuukaudessa.

Aloitteen perusteluissa kirjoitetaan näin: tavoitteena on päivittää Suomen laki raskauden keskeyttämisestä nykyaikaiseksi, eurooppalaista lainsäädäntöä vastaavaksi ja raskaana olevan itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi.

2020-luvun Suomessa pitäisi olla itsestäänselvää, että naisella on oikeus vapaaseen ja turvalliseen raskaudenkeskeytykseen. Kyse on olennaisesta osasta naisen itsemääräämisoikeutta.

Nykyinen laki on vuodelta 1970. Sen mukaan raskaudenkeskeytyksen saamiseen ei riitä raskaana olevan oma tahto. Laki edellyttää perusteluja ja kahden eri lääkärin lausuntoa. Naisen on selvitettävä syitä, miksi hän haluaa keskeyttää raskauden. Monissa Euroopan maissa ja kaikissa muissa Pohjoismaissa raskaudenkeskeytyksen saa pyynnöstä eikä asiaa tarvitse perustella.

Kansalaisaloite ei sisällä muutosehdotuksia lääketieteellisistä syistä tai sikiödiagnostiikan perusteella tehtäviin keskeytyksiin.

” Varmana voidaan pitää, että kukaan ei tee aborttia kevein perustein.

Kun kansalaisaloite tulee eduskuntaan, voi jo nyt ennustaa, että siitä käydään kiivas keskustelu. Osa kansanedustajista edustaa näkemystä, jonka mukaan elämä on pyhä. Heistä raskaudenkeskeytys on väärin. Toisen laidan vahva näkemys on, että naisella on aina oikeus päättää omasta kehostaan.

Varmana voidaan pitää, että kukaan ei tee aborttia kevein perustein. Se on psyykkisesti raskas prosessi, jonka käsittelyyn kannattaa hakea apua, jos sitä tuntee tarvitsevansa.

Nykylakia pidettiin aikanaan edistyksellisenä, koska se salli raskaudenkeskeytykset myös sosiaalisin perustein. Jos sosiaaliset perusteet on ymmärretty syyksi keskeyttää raskaus jo 50 vuotta sitten, miksi naisen pitäisi perustella päätöstään. Onko todella tarpeen, että lääkäri arvottaa elämänvalintoja? Nykyjärjestelmä kuormittaa terveydenhoitojärjestelmää ja pidentää turhaan muutenkin raskasta prosessia.

Omatahto2020-kansalaisaloitteessa ovat mukana muun muassa ihmisoikeusjärjestö Amnesty International, Suomen kätilöliitto, Suomen gynekologiyhdistys, Väestöliitto ja Naisasialiitto Unioni.

On aika uudistaa lainsäädäntöä niin, että se vastaa muiden Pohjoismaiden vastaavaa lainsäädäntöä. Raskaana olevan oma tahto on riittävä peruste keskeyttää raskaus.