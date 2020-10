Pääkirjoitus: Henkisesti kova koronatalvi edessä – alueviranomaisille jää suuri vastuu rajoituksista

Kansalla on edessään kova henkinen talvi, kun aluehallintoviranomaiset panevat käytäntöön hallituksen torstaina esittämiä tiukkoja koronarajoituksia.

Hallitus antoi torstaina niin tiukkoja koronasuosituksia, että monille palautui mieleen viime kevään valmiuslain olosuhteet – vaikkei siitä olekaan nyt kysymys. Suositusten toteuttamisvastuu annetaan alueille eli sairaanhoitopiireille, kunnille ja aluehallintoviranomaisille. Edessä on joka tapauksessa tuskainen koronatalvi. Nyt koetellaan kansalaisten henkistä kestokykyä. Aluehallintoviranomaisille kyseessä on valtava, ennennäkemätön haaste.

Hallitus antoi esimerkiksi vuoden loppuun kestävän valtakunnallisen etätyösuosituksen. Etäopetusta suositellaan puolestaan korkeakouluille kiihtymis- ja toiselle asteelle leviämisvaiheessa. Opetusministeri Li Anderssonin (vas) mukaan lapsiin ja nuoriin liittyvien rajoitustoimien on kuitenkin oltava viimesijaisia. Se onkin hyvä, sillä koulupudokkaisiin ei olisi enää viime kevään jälkeen varaa millään tasolla. Sen hinta tulisi eteen tulevaisuudessa moninkertaisena.

Vaasan sairaanhoitopiiri on nyt ainoana leviämisvaiheessa. Kiihtymisvaiheessa ovat Varsinais-Suomi, Helsinki ja Uusimaa, Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Ahvenanmaa.

Kiihtymisalueilla yleisötapahtumien ihmismäärä rajataan puoleen, leviämisalueilla ne suositellaan kiellettäväksi. Joukkueurheilutapahtumia suositellaan kiellettäväksi kiihtymis- ja leviämisalueilla, ja aikuisten harrastustoiminta on uhattuna suuressa osassa maata. Kiihtymisvaihealueilla suositellaan, että ei pidettäisi yli 20 ihmisen yksityistilaisuuksia. Leviämisvaiheessa raja olisi 10 ihmistä. Joukkueurheilulajeille suositellaan keskeytystä. Se tarkoittaa käytännössä loppua monelle sisäpelisarjalle.

Ravintoloiden rajoitukset ovat oma lukunsa. Eduskunnan kyselytunnilla kannettiin myös asiasta huolta. Mitä järkeä on esimerkiksi huoltoasemien yöllisellä sulkemisella, jos ammattiautoilijat eivät voi yöaikaan ruokailla? Muutenkin ravintoloiden osalta esitetään samoja kriittisiä alueellisia kysymyksiä kuin viime keväänä.

Voi vain kuvitella, millaisia henkisiä ja mielnterveyden haasteita tulevat rajoitukset aiheuttavat, kun syksy räntäsateineen iskee päälle. Korona on leimattu pirulaiseksi, ja sitä se todella on. Hallitus voi antaa suosituksia, ja alueviranomaiset voivat panna ne käytäntöön. Mutta senkin jälkeen ilmassa leijuu yksi suuri kysymys: Milloin rajoituksista voidaan luopua? Esimerkiksi etätyösuositus on annettu vuoden loppuun saakka, mutta kukaan ei voi taata, pitääkö rajoituksia jatkaa myös vuoden vaihteen jälkeen. Mennäänkö koronan ehdoilla ensi kesään saakka?

Yksi suuri ongelma on ollut koko ajan ja on yhä tiedottaminen. Kansalaisten on vaikea pysyä perillä, miten omalla alueella rajoitukset toteutetaan. Alueellisille viranomaisille jää suuri vastuu – varsinkin kun hallitus sen niille nimenomaan jättää. Tilanne vaatii hallitukseltakin yhtenäistä ja selkeää viestintää. Siihen eivät sovi esimerkiksi päättäjien öiset twitter-riidat, joita on tällä viikolla nähty.