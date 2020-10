Pääkirjoitus: Suomi tarvitsee kolmen kuukauden ilokampanjan – keksitään yhdessä keinot pimeän koronatalven voittamiseksi

Alkavasta talvesta tulee monelle suomalaiselle ensimmäinen, jolloin ei pääse etelään hakemaan aurinkoa. Nyt on korkea aika miettiä konsteja koronatalvesta selviytymiseen.

Suomen talvessa on pimeimmilläänkin valoa ja kauneutta. Kuva on otettu Helsingin Uunisaaressa tammikuussa 2020.­

Suomalaisia on kannustettu viime päivinä liittymään kolmen viikon kurikampanjaan, jotta voisimme pysäyttää koronavirusepidemian ryöpsähtämisen.

Ajatuksen kurinpalautuksesta lanseerasi Helsingin yliopiston immunologian professori Seppo Meri.

– Kevät jaksettiin. Jaksetaan nytkin. Kolmen viikon itsekurin kuuri, tasavallan presidentti Sauli Niinistö kannatti twiitissään.

Ajatus on ehdottomasti hyvä, mutta kolmen viikon kurikampanjan lisäksi Suomi tarvitsee nyt myös kolmen kuukauden ilokampanjan.

Toisin sanoen kaipaamme nopeasti uusia keinoja ja uutta asennetta, jotta selviämme tulevasta pimeästä koronatalvesta.

Talven synkin – ja monelle suomalaiselle jo ilman koronaakin raskain aika – alkaa marraskuun alussa. Helpotusta on luvassa vasta tammikuun lopussa, kun päivän pitenemisen alkaa aistia ja kun pimeyttä helpottaa yleensä suurimmassa osassa maata jo pysyväksi jäänyt lumipeite harrastusmahdollisuuksineen.

Viime kevään koronasokin aikana moni ehti olla hyvillään siitä, että rajoitukset iskivät päälle vasta maaliskuussa. Rajoitukset oli helpompi kestää, kun edessä oli kesä, josta tulikin sitten yllättävän vapaa ja normaali.

Realismia on nyt kuitenkin se, että koronatilanne pahenee eikä paluuta vanhaan normaaliin ole edessä koko talvena.

Lukemattomat suomalaiset ovat tottuneet viettämään talven synkimmät kuukaudet etelässä tai talven selkä on katkaistu viikon tai parin aurinkolomalla. Nyt tuo kaikki on mahdotonta suurimmalle osalle. Lisäksi on pelättävissä, että talvi tuo myös talouden alamäkeä, lomautuksia, irtisanomisia sekä elämää neljän seinän sisällä etätöineen ja eristyksineen.

Nyt on korkea aika miettiä yhdessä, mitä ilonaiheita voimme keksiä tulevasta talvesta. Koronakevään aikana moni löysi jo ulkoliikunnan ja Suomen luonnon uudella tavalla. Tarvitaan vain oikeanlaiset jalkineet ja vaatteet, niin ulkoilmasta on mahdollisuus ammentaa virkistystä myös tulevina kuukausina.

Joku polttaa kynttilöitä, toinen takkapuita, kolmas kirkasvalolamppuja ja neljäs lämmittää saunan joka ilta. Viides iloitsee mahdollisuudesta räätälöidä etätöissä itselle sopiva talvityörytmi, jolloin voi nukkua tunnin tai jopa pari tavallista pidempään aamuisin.

Joululeivonnaisten teon voi aloittaa jo nyt. Ja kun kodin seinät ahdistavat, ruokaravintolassa voi käydä syömässä koronaturvallisen lounaan ja illallisen välimuodon. Alkuiltapäivästä ravintoloissa on yleensä huomattavan väljää ja samalla voi silti antaa tukensa ravintola-alan pystyssä pysymiselle.

Mitä selviytymiskeinoja sinä olet miettinyt talven varalle? Kerro ideasi tämän pääkirjoituksen kommenttikentässä.