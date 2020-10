Pääkirjoitus: Donald Trump vihjailee vaalien petollisuudesta – tarvitseeko Yhdysvallat oikeasti ulkopuolisia vaalitarkkailijoita?

Jos Trump uskoisi omia vihjailujaan vaalivilpistä, hänen pitäisi pyytää maahan EU:n vaalitarkkailijat.

Jos Yhdysvallat olisi vaaleihin valmistautuva köyhä kehitysmaa, jonka vaalijärjestelyt herättävät epäluuloa ja huolta rauhattomuuksista, EU voisi tarjota vaalitarkkailijoita varmistamaan vaalien asiallisuutta ja luotettavuutta.

Mutta Yhdysvallat on maailman vaikutusvaltaisin – ja aidolla tavalla ”strategisesti suvereeni” – supervalta eikä EU:n neuvoja vaalikysymyksissä tai muissakaan kysymyksissä kuunteleva kehitysmaa.

Siksi EU tuskin tarjoaa tarkkailuapua Yhdysvaltain ensi kuun presidentinvaaleihin. Ja vaikka tarjoaisi, Yhdysvallat tuskin ottaisi tarjousta kenties presidentti Donald Trumpin tyrmäystwiittiä perusteellisempaan tarkasteluun.

Ja siksi ajatus EU:n vaalitarkkailijoista vahtimassa Yhdysvaltain vaalien luotettavuutta on epärealistinen ajatusleikki eikä vakava ehdotus.

Mutta sanonnan mukaan pilassakin on usein totta toinen puoli, ja niin on tässäkin. Sarkastisen piikin takana on vakava huoli Yhdysvaltain demokratian tilasta, kansan jakautumisesta ja maan yhteiskuntarauhaa uhkaavista riskeistä.

EU:n vaalitarkkailun ohjelma EUEOMs kuvaa tehtäväkseen ”tukea demokraattisten instituutioiden vahvistamista, rakentaa yleisön luottamusta vaalijärjestelmään sekä edistää petosten, pelottelun ja väkivallan ehkäisyä”.

Yhdysvaltain demokraattiset instituutiot ovat varsin vahvoja. Niin vahvoja, että optimisti uskoo edelleen maan demokraattisen järjestelmän selviävän jopa Trumpin kaltaisesta kaaospresidentistä.

Sen sijaan muut tarkkailulistan tavoitteista ovat epävarmoja tai jo vakavassa vaarassa, sillä luottamus vaalijärjestelmään on vaakalaudalla ja väkivaltaisen epäjärjestyksen riski kasvaa.

Osa yleisöstä ei luota äänioikeuden yhtäläiseen toteutumiseen, kun vaaleihin on hankalien rekisteröitymis- ja äänestysmenettelyjen takia vaikea osallistua. Osa yleisöstä taas varautuu vastustamaan vaalitulosta jopa tuliaseiden voimalla.

Väkivaltaisiksi mellakoiksi muuttuneita mielenosoituksia ja aseellisten ryhmien esiintymisiä on jo viime viikkoina nähty eri puolilla Yhdysvaltoja.

Levotonta huolta vaalirauhattomuuksista lisää se, että omien kannatuslukujensa alhosta huolestunut Trump on itsekin lietsonut epäluottamusta vaalijärjestelmää kohtaan muun muassa vihjailemalla postiäänestyksen petollisuudesta.

Jos Trump uskoo omia vihjailujaan, hänen pitäisi pyytää maahan vaalitarkkailijoita.

Mutta pyyntöä tuskin kuuluu. Aidon huolen asemesta Trump yrittää vain valmistella itselleen oikeutusta kiistää mahdollinen – tai viimeaikaisten kannatuslukujen perusteella todennäköinen – vaalitappio.