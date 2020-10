Pääkirjoitus: Hallituksen apupuolueen leima istuu lujassa – keskustan ahdinko ei helpota

Puheenjohtajavaihdos ei vetänyt toisen päähallituspuolueen keskustan kannatusta nousuun. Keskusta on leimaantunut Sanna Marinin (sd) punavihreän hallituksen apupuolueeksi, eikä tunnu pääsevän maineestaan eroon.

Yleisradion torstaina julkistama gallup kertoo, ettei puolueiden kannatuksessa syksyn aikana ole tapahtunut suuria muutoksia. Sdp on yhä suurin puolue 21,8 prosentin kannatuksella. Toinen päähallituspuolue keskusta puolestaan ei ole saanut kannatustaan nousuun puheenjohtajavaihdoksesta huolimatta. Katri Kulmunin syrjäyttäminen, ja kulttuuri- ja tiedeministeri Annika Saarikon nousu puheenjohtajaksi ei näy gallupeissa mitenkään: Keskusta sinnittelee nippa nappa yli kymmenen prosentin yläpuolella, nyt puolueen kannatus on 11,5 prosenttia.

Keskustan kannatusongelmat johtuvatkin suurelta osin hallituspohjasta. Keskusta on leimautunut vihervasemmistolaisen hallituksen apupuolueeksi, eikä pääse tästä leimasta eroon. Puolueen johdossa ongelma nähdään ja tunnustetaan, vaikka sitä ei ääneen sanotakaan. Taustalla keskustan johto on keskustellut ongelmasta myös pääministeri Sanna Marinin (sd) kanssa. Keskustan on vaikea elää hallituksessa, jota sävyttävät vihervasemmistolaiset ulostulot ja jonka pääministeri käy jatkuvaa ideologista taistelua työantajien kanssa leimaamalla yt-neuvotteluihin ja irtisanomisiin ajautuvia yrityksiä epäisänmaalliseksi. Viimeksi keskustan varapuheenjohtaja, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi valitti keskustan virtuaalisessa tupaillassa, että Marinin ulostulot häiritsevät keskustaa pahasti.

Keskusta on päättänyt pysyä hallituksessa, tuli mitä tahansa. Puolue selittää hallitusasemaansa vastuun kantamisella, mutta kentälle viesti ei mene perille. Keskustan kenttäväki ihmettelee hallituspohjaa, ja esimerkiksi budjettiriihen päätös turpeen verotuksesta koetaan epäoikeudenmukaiseksi. Ylipäätään energiaratkaisut, sekä toteutuneet että suunnitelman tasolla olevat koetaan maakuntia syrjiviksi, samoin liikennesuunnitelmat. Jotkut epäilevät, että keskusta roikkuu hallituksessa soten ja maakuntauudistuksen takia. Äänestäjiltä tuskin siitä kiitosta tulee. Sote on venynyt niin monelle mutkalle, ettei fakiirikaan löydä siitä enää alkuperäistä ajatusta keskustan haaveilemasta maakuntahallinnosta.

” Keskusta on päättänyt pysyä hallituksessa, tuli mitä tahansa.

Kuvaavaa on myös se, miten koronaan liittyvä tieto kulkee hallituksen sisällä. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kantaa huolta taloudesta, yritysten asemasta ja työllisyydestä, mutta ei kertomansa mukaan tiedä mitään, mitä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) suunnittelee koronarajoitusten suhteen sosiaali- ja terveysministeriössä. Ensi viikolla hallitus neuvottelee taas asiasta, mutta kuva hallituksen tiedonkulusta on surkea jo valmiiksi.

Kevään kuntavaalit ovat kuitenkin edessä ja niihin keskusta lähtee enemmän kuin hankalasta asetelmasta. Lisäksi Oulun puoluekokouksen sisäiset riidat elävät yhä puolueen sisällä. Usko on kaiken kaikkiaan koetuksella. Tilannetta ei helpota, jos Sdp:n kannatus nousee ja keskustan laskee.