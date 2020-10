Pääkirjoitus: Pahin voi olla vielä edessä – siksi nyt kannattaa käyttää maskia

Yhteiskunnan pitää pysyä niin auki kuin mahdollista. Se on elintärkeää työpaikkojen kannalta.

Niin kävi kuin pelättiin. Mitä pidemmälle syksy ehtii, sitä ikävämmältä koronatilanne alkaa näyttää. Viime viikkoina päivittäiset tartuntaluvut ovat olleet valitettavan korkeita.

Ja ikävä kyllä, pahin voi vielä olla edessä. Niin itse taudissa kuin taloudessakin. Yrityksissä pelätään, että jos koronatuet loppuvuodesta loppuvat, osa yrityksistä menee konkurssiin. Kevät ja kesä olivat niin poikkeukselliset, että rahat eivät vain riitä toiminnan pyörittämiseen.

Ihan yhtä todellinen pelko on, että lomautukset alkavat muuttua irtisanomisiksi. Hyvässä kunnossa olevat yritykset pystyvät aika pitkään sinnittelemään lomauttamalla henkilöstöään, mutta jossain vaiheessa sekin tie on kuljettu loppuun. On myös muistettava, että osa yrityksistä neuvotteli pankkien kanssa itselleen pelivaraa, mutta ikuisesti niinkään ei voi jatkaa.

Terveyttä ja taloutta ei voi erottaa toisistaan, siksi maskin käyttö ja muut varotoimenpiteet olisivat nyt todella tärkeitä.

THL:n johtaja Mika Salminen vetosi tiistaina vahvasti, että jokainen ottaisi viimeistään nyt kasvomaskin käyttöön liikkuessaan julkisissa tiloissa. Siis esimerkiksi julkisessa liikenteessä, kaupassa, kauppakeskuksessa, kirjastossa, museossa ja urheilutapahtumissa.

Moni irvailee – aiheesta – miten maskisuositusten kanssa on sekoiltu. Keväällä ja kesällä tuli aivan päinvastaista viestiä kuin nyt. Silti itse kunkin on aika nyt vetää maski kasvoilleen.

Koronakeskustelu on myös täynnä syyttelyä. Keväällä moitittiin, jos yli 70-vuotiaat eivät pysyneet kotonaan. Sitten vuorossa olivat juhlivat nuoret. Nyt ei ole syytä keskittyä syyllistämään muita ja odottaa, että joku muu toimisi ensin. Niin kulunut kuin sanonta onkin, me todella olemme kaikki samassa veneessä. Olisi ihanaa, jos lapset saisivat elää kuten heille kuuluu, ja nuoret ja keski-ikäiset ja ikäihmiset. Mutta nyt se ei ole mahdollista. Korona vaikuttaa meihin kaikkiin.

Ikävä kyllä, koronasyksy saattaa muuttua vielä todella synkäksi. Siksi jokaisen pitää nyt kantaa oma vastuunsa. Kaikki me voimme käytöksellämme vaikuttaa siihen, että yhteiskuntaa voidaan pitää niin auki kuin suinkin mahdollista. Se on todella tärkeää työpaikkojen säilymisen vuoksi. Nykymenollakin ollaan jo tilanteessa, jossa rajoitukset erittäin todennäköisesti tiukentuvat.

Otetaan vielä esimerkki pääkaupunkiseudulta, vaikka Mikkelin ja Vaasan tapaukset osoittavat, että korona leviää hyvin nopeasti missä vain. Ruokakaupoissa Helsingissä edes puolella väestä ei ole maskia, ja samantapaiselta näyttää usein ruuhka-ajan lähijunassa. Jos maskin jättää pois terveyssyistä, sen voi ymmärtää. Tai siksi, että ei kerta kaikkiaan ole varaa ostaa maskia. Mutta ei tämä puolta väestä voi koskea. Joten hyvät ihmiset, laittakaa maskit kasvoille.