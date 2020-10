Pääkirjoitus: Trumpin koronatartunnan takia Pencen ja Harrisin väittelykin kiinnostaa – kaksi Amerikkaa ottaa mittaa toisistaan

Presidenttiehdokkaiden korkea ikä lisää kiinnostusta heidän varapresidenttiehdokkaisiinsa.

Yleensä Yhdysvaltain varapresidenttiehdokkaiden väittely on ollut pakkopulla. Nyt republikaanien Mike Pencen ja demokraattien Kamala Harrisin kohtaamista odotetaan kuin todellista raskaan sarjan ottelua.

Väittely järjestetään Utahin Salt Lake Cityssä keskiviikkona Yhdysvaltain aikaan.

Se saattaa jäädä presidentinvaalien viimeiseksi. Presidenttiehdokkaat Donald Trump ja Joe Biden ehtivät kohdata kerran. Trumpin koronavirustartunnan vuoksi kaksi heidän aiottua väittelyään ovat vaarassa.

Trumpin tartunta ja sairastuminen korostavat nykyisen varapresidentin Pencen merkitystä. Sekä Trump että Biden ovat iäkkäitä. Voitti heistä kumpi vain, varapresidentti saattaa joutua astumaan ruoriin seuraavan neljän vuoden aikana.

Joe Biden edustaa puolueensa keskilinjaa. Kamala Harrisin tehtävä on varmistaa puolueen vasemman laidan, naisten ja vähemmistöjen tuki demokraateille.

Senaattori Harris on jamaikalaista ja intialaista syntyjuurta. Hänen kotiosavaltionsa Kalifornia kuuluu liberaalin Yhdysvaltain linnakkeisiin. Aivan vasemmalla laidalla ollaan hiukan tyytymättömiä Harrisin tiukkuuteen hänen työskennellessään syyttäjänä Kaliforniassa. Maltillisten äänestäjien silmissä tämä tuo uskottavuutta.

Harris pyrki itse demokraattien presidenttiehdokkaaksi, mutta ei päässyt mukaan loppukamppailuun. Varapresidenttinä hän tekisi itsensä tunnetuksi. Harris olisi demokraattien ehdokaspörssissä korkealla, jos Biden valittaisiin ja hän päättäisi jäädä yhden kauden presidentiksi.

Donald Trump ei edusta mitenkään republikaanien perinteistä linjaa. Presidentti on arvaamaton ja kärsimätön. Hänen newyorkilainen taustansa vaikuttaa keskilännen konservatiiveista hiukan epäilyttävältä. Trumpin värikäs yksityiselämä ei ole kirkossa käyvien republikaanien ihailun aihe.

Indianasta kotoisin oleva Pence on heidän miehensä. Penceä pidetään uskonnollisena äärikonservatiivina. Monien republikaanien perusäänestäjien on helppo hahmottaa hänen mielipiteensä. Trumpin kanssa on toisin. Pencen tehtävä on ollut pitää heidät tyytyväisinä.

Jos Pence tarttuisi ruoriin, Yhdysvallat pysyisi särmikkäänä toimijana. Se olisi kuitenkin omille ja vieraille, liittolaisille ja kilpailijoille, ennakoitavampi toimija.

Väittelystä voi tulla kiivas. Penceä pidetään värittömänä, mutta hänellä on taustaa radio- ja tv-juontajana. Harrisilla on syyttäjämenneisyytensä kautta esiintyminen hallussaan.

Keskiviikkona ottaa mittaa toisistaan kaksi eri Amerikkaa.

Kamppailusta tulee katsomisen arvoinen.