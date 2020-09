Pääkirjoitus: Veropaljastus ei horjuta Donald Trumpia

Presidentti Donald Trumpin kannattajille verojen kierto ei ole mikään rikos, vaan jopa sankarillinen teko.

Amerikkalainen laatulehti The New York Times kertoi maanantaina, että presidentti Donald Trump ei ole maksanut juurikaan veroja. Trumpin verojen perään on kyselty koko hänen presidenttikautensa ajan. Trump nimittäin jätti kertomatta veronsa myös neljä vuotta sitten voitettuaan vaalikamppailussa vastustajansa Hillary Clintonin.

Lehden paljastus juuri ennen presidentinvaalien ratkaisevia viikkoja on iso uutinen, mutta sen merkityksestä voi olla montaa mieltä. Kieltämättä Trump näyttäytyy verovälttelijänä, joka suojelee miljardiomistuksiaan. Verovertailun perusteella keskiverto amerikkalainen maksaa enemmän veroja kuin Trump, ja sitä on syytäkin paheksua. Silti monille Trumpin kannattajille verojen kierto ei ole mikään rikos, vaan jopa sankarillinen teko. Verottajasta ei pidetä juuri missään, ei Amerikassa – ja eikä varsinkaan Trumpin republikaanipuolueessa.

Trump kiirehtikin leimaamaan uutisen valeuutiseksi.

Lausunto oli omille intohimoisille kannattajille suunnattu viesti, että älkää uskoko valtamedioita. Neljä vuotta sitten Trump kiri voittoon nostamalla vastustajakseen itärannikon pöhöttyneen eliitin ja sen ympärillä pyörivän liberaalimedian.

Trump tehosti mediavaikuttamistaan valtavalla somekampanjalla, joka vei hänet Valkoiseen taloon. Trumpin ydinkannattajien käyttäytymiseen lehtipaljastuksella ei ole merkitystä: he pitävät uutista ajojahtina tai – jos haluaa siteerata Trumpia itseään – ”noitavainona”.

Kuvaavaa on, että kun Trumpin kannattajalta kysyy, että miksi Trump valehtelee tai kertoo vääriä tietoja, vastaus on, että sillä ei ole merkitystä.

Näin varmasti suhtaudutaan myös verouutiseen.

Presidentti Trumpin kannatukseen vaikuttavia, veroja merkittävämpiä asioita ovat koronakriisi, osakekurssit, taantuva talous ja käsittämätön lohkaisu Ranskassa ensimmäisessä maailmansodassa kaatuneista amerikkalaisista. Presidentin väitetään pitäneen heitä ”luusereina”, ja se on veteraanejaan rakastavassa Yhdysvalloissa heitto, josta Trumpinkin on ollut vaikea selvitä kuivin jaloin.

Trump kiisti sanoneensa niin ja piti koko asiaa, jälleen kerran, ajojahtina.

Trump onkin tähän asti pystynyt kääntämään kaikki skandaalit edukseen tai torjumaan ne. Koronavirus osui presidentin kannalta huonoon saumaan, varsinkin kun kriisin ohimenosta ei ole varmuutta. Trump on yrittänyt paikata vetelää ja tempoilevaa johtamistaan koronan vastaisessa taistelussa väittämällä, että hänen toimensa ovat itse asiassa pelastaneet miljoonia amerikkalaisia.

Trump on jäljessä mielipidemittauksissa demokraattien Joe Bidenia, mutta vaalipäivän kunto ratkaisee tärkeissä osavaltioissa.

Nyt alkavat tv-väittelyt ovat Trumpin leipälaji. Ne tarjoavat oivaa viihdettä kymmenille miljoonille katsojille. Trump nosti panokset korkealle jo ennen väittelyä sanomalla, että jos Biden valitaan, se tietää Yhdysvaltojen loppua ja kaaosta. Luvassa on värikäs kamppailu, jossa loka lentää – puolin ja toisin.