Pääkirjoitus: Estonia olisi kannattanut nostaa – turma-aluksesta tuli Ruotsille toinen traumaattinen mysteeri Olof Palmen murhan lisäksi

Syyskuun lopulla vuonna 1994 hyisellä Itämerellä uponnut autolautta M/S Estonia puhuttaa jälleen.

Vaikka uppoamisesta on jo 26 vuotta ja haverista tehtiin perusteellinen, kansainvälinen tutkinta, se ei ole poistanut spekulointia onnettomuuden todellisista syistä. Tähän ketjuun liittyi eilen Discovery-kanavan dokumentti Estoniasta.

Sukellusryhmä tutki Utön eteläpuolella meren syvyyksissä kyljellään makaavaa hylkyä viime vuonna.

Kuvauksissa paljastui laivan kyljestä reikä, jota aikaisemmin ei oltu havaittu, ja juuri tämä on dokumentin suurin paljastus. Laivan uppoamisen muistopäivänä julkaistu paljastus nosti kohun Ruotsissa, mikä on ymmärrettävää: ruotsalaisia kuoli turmassa 501 henkeä, ja onnettomuuden traumat istuvat syvällä ruotsalaisessa yhteiskunnassa.

Estoniasta vaadittiin uutta tutkintaa ja sellaista lupailtiinkin. Muun muassa ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) piti löydöstä tärkeänä, mutta hän ei usko, että se horjuttaa aiemman, vuonna 1997 julkaistun loppuraportin päätelmiä. Sen mukaan Estonian keulavisiirin lukituslaitteet pettivät aaltojen iskuista aiheutuneen kuormituksen vuoksi. Vain 25 minuutissa matkustajien ja laivan henkilöstön kohtalo oli sinetöity: Estonia vei mukanaan yli 800 ihmistä, ruotsalaisia, virolaisia ja suomalaisia. Pelastuneita kerättiin pelastuslautoilta ja merestä vain vähän yli sata – paikalle rientäneistä laivoista ja helikoptereista huolimatta.

Katkelma dokumenttisarjasta on nähtävissä yllä olevalla videolla. Sarja on nähtävissä kokonaisuudessaan Dplay-palvelussa.

Juuri aluksen nopea uppoaminen on kiehtonut salaliittoteoreetikkoja. Tapahtuiko aluksessa jotain muuta kuin keulavisiirin rikkoutuminen? Törmäsikö alus johonkin, esimerkiksi sukellusveneeseen, vai tapahtuiko aluksessa räjähdys? Discoveryn dokumentissa esitelty reikä ei ainakaan näitä teorioita hillitse. Päinvastoin. Toisaalta virallinen selityskin on aika kestävä: keulavisiiri pettää, vesi tulvii autokannelle ja samalla kapteeni kääntää laivaa kohtalokkain seurauksin.

Aluksen sisällä on käynyt vain yksi sukeltajaryhmä.

Se tapahtui joulukuussa 1994. Virallinen tutkinta tukeutuu tähän vaaralliseen sukellusoperaatioon. Aluksen ulkopuolella sukeltajia on kyllä käynyt, vaikka alueelle on julistettu hautarauha, jota valvotaan.

Estonian uppoamisen syyt pulpahtavat pintaan jatkossakin.

Jälkiviisaasti voi ajatella, että olisiko sittenkin ollut järkevää nostaa koko alus heti ylös, siirtää vainajat ja rahti pois ja käydä laiva läpi niitti niitiltä, pohjasta komentosillalle. Samalla olisi voitu vastata avoinna oleviin kysymyksiin ja verrata silminnäkijöiden kertomuksia laivan rakenteissa havaittuihin muutoksiin.

Kun laivaa ei nostettu, se riittää polttoaineeksi oletukselle, että siellä on jotain salattavaa. Ruotsilla on jo Olof Palmen selvittämätön murha käsissään, ja Estoniasta on tulossa hyvää vauhtia toinen, vuodesta toiseen elävä mysteeri – ilman lopullista ratkaisua.