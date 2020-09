Pääkirjoitus: Kolme itämaan miellyttäjää – näin Heinäluoma, Kumpula-Natri ja Pekkarinen pelasivat Putinin pussiin

Suomalaismepit antoivat Venäjälle vähintäänkin vihjeen siitä, kuinka se voi jatkossakin romuttaa europarlamentin yhtenäisyyttä, kirjoittaa Arja Paananen.

Moni muistaa kolme itämaan tietäjää Betlehemistä, mutta nyt meillä on myös kolme itämaan miellyttäjää Brysselistä.

Kyse on kahden suomalaisen hallituspuolueen kolmesta euroedustajasta, jotka äänestivät reilu viikko sitten tyhjää, kun Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman Venäjän oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin myrkytyksen tuomitsemisesta.

Eero Heinäluoma (sd), Miapetra Kumpula-Natri (sd) ja Mauri Pekkarinen (kesk) selittivät äänestäneensä tyhjää, koska he eivät voineet hyväksyä kaikkia päätöslauselmaan otettuja kehotuksia.

Pekkarista häiritsi esimerkiksi vaatimus Venäjän tiukemmasta eristämisestä kansainvälisen yhteisön piiristä, kehotus keskeyttää Nord Stream 2 -kaasuputken rakennustyöt ja ehdotus EU-yliopiston perustamisesta maanpaossa oleville venäläisille.

Kumpula-Natri kertoi puolestaan Twitterissä, että hänen mielestään julkilausuma on ”etukenossa”, sillä myrkytyksestä pitäisi ensin tehdä riippumaton tutkinta.

Heinäluomankin mielestä uusien Venäjä-sanktioiden aika voisi olla korkeintaan sitten, kun Venäjäkin on saanut antaa Navalnyistä oman selvityksensä.

– Siihen (päätöslauselmaan) on sekoitettu paljon vaatimuksia, joita Suomi ei kannata enkä minäkään voi kannattaa. Se vaatii Venäjän täydellistä eristämistä ja Suomen linja on aivan päinvastainen, Heinäluoma sanoi (IS 19.9.).

Eero Heinäluoma (vas.), Miapetra Kumpula-Natri ja Mauri Pekkarinen.­

Suomalaiskolmikon perustelut ovat sinänsä ymmärrettäviä ja loogisia, jos niitä katselee tavallisin länsimaisin silmin. Eli jos lähtee siitä, että EU:n on kohdeltava Venäjää aivan kuin se olisi kuin mikä tahansa normaali demokraattinen ja sääntöperustainen oikeusvaltio.

Ongelmaksi asian tekee se, että Venäjä ei ole normaali demokraattinen sääntöperustainen oikeusvaltio.

Mikä johtaa puolestaan siihen, että toimiessaan periaatteessa järkevästi ja oikeudenmukaisesti meidän kolme euroedustajaamme tulevat pelanneeksi täysin Venäjän ja presidentti Vladimir Putinin pussiin.

Heinäluoman mukaan neuvottelut Navalnyi-julkilausumasta olivat kuin ”nyyttikestit”, joihin jokainen ryhmä sai tuoda vaatimuksensa ja kaikki otettiin mukaan. Kovat vaatimukset selittyvät pitkälti esimerkiksi Baltian maiden ja Puolan perinteisesti tiukemmalla Venäjä-linjalla, mutta voisiko taustalla olla myös jotain tarkoituksellista Euroopan unionin hajottamista?

Saattaa kuulostaa ehkä liian kyyniseltä, mutta mikä olisikaan Venäjän kannalta herkullisempaa kuin trollata europarlamenttia joidenkin Kremliä tosiasiassa myötäilevien, mutta näennäisesti kovaa Venäjä-linjaa kannattavien meppien avulla?

Mikäli näin saataisiin aikaan päätösehdotuksia, jotka olisivat täyttä sillisalaattia ja liian rankkoja esimerkiksi joidenkin oikeamielisten suomalaismeppien hyväksyä niin Venäjän keskeinen tavoite olisi sillä saavutettu. EU näyttäytyisi jälleen hajanaisena eikä kykenisi toimimaan yksimielisesti Venäjä-politiikassaan.

Aleksei Navalnyi on päässyt jo pois berliiniläisestä sairaalasta. Hänen ja Julia-vaimon nykyistä olinpaikkaa ei tiedetä.­

Venäjä on taitava käyttämään hyväkseen länsimaisten yhteiskuntien demokratiaa ja lakeja. Monikaan länsipoliitikko ei osaa edes kuvitella juonia, jotka ovat FSB:n ja GRU:n vakiotyökalupaketissa. Ja uusia temppuja keksitään aina, kun tilaisuuksia niiden käyttöön suorastaan tarjotaan.

Suomalaiskolmikon tyhjä-äänistä huolimatta hyväksytyssä tuoreessa Navalnyi-päätöslauselmassa asia ilmaistaan näin:

– Navalnyin tapaus on osa Venäjän harjoittamaa laajamittaista menettelytapaa, joka keskittyy sisäpoliittiseen painostukseen ja maailmanlaajuisiin aggressiivisiin toimiin, levittää epävakautta ja kaaosta, vakiinnuttaa sen (Venäjän) sanelu- ja määräysvaltaa ja horjuttaa sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestystä.