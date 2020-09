Pääkirjoitus: Nuoret, älkää ottako nyt koronariskiä

Nuoruuteen liittyy tietty kuolemattomuuden illuusio, mutta siihen ei kannata nyt tuudittautua.

Varoitus ja muistutus on kirjoitettu lukemattomia kertoja, mutta ilmeisesti se on syytä kirjoittaa jälleen. Korona ei ole ohi. Vaara ei ole ohi. Se koskettaa meitä ihan kaikkia, myös nuoria.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) piti keskiviikkona lähes puhuttelun nuorille aikuisille. Hän vetosi siihen, että koronasuosituksia nyt ”ihan aikuisten oikeasti” noudatettaisiin. Ja sitten hän sanoi saman suoremmin: jos asiat eivät muuten hoidu, baarit menevät kiinni.

Huolelle löytyy katetta, sillä STM:n ja THL:n yhteinen tiedote kertoi torstaina, että koronatapauksista noin puolet on nyt todettu alle 30-vuotiailla.

Tartunta nuorelle tulee baareissa, yökerhoissa ja opiskelijabileissä, kun hieman yleistetään. Nuoruuteen ja opiskelijaelämään kuuluu vapaus. On ikävää, että nuoret eivät nyt voi elää kuten heidän pitäisi voida, mutta ajat eivät ole missään määrin normaalit. Nuoruuteen liittyy tietty kuolemattomuuden illuusio, mutta siihenkään ei kannata tuudittautua. Korona on vakavasti otettava virus.

Ei tarvitse kuin katsoa Eurooppaan, niin näkee, miten korona on jälleen alkanut levitä kiihtyvästi. Espanja, Ranska, Britannia, kaikista niistä tulee hyvin huolestuttavia koronauutisia. Erityisesti Espanjassa syyttävä sormi osoittaa myös nuoriin, sillä he eivät malta olla kokoontumatta yhteen ja juhlimatta.

Korona on siitä ikävä, että kaikki asiat kietoutuvat toisiinsa. Keväällä mentiin selkeästi terveys edellä, ja yhteiskunta käytännössä suljettiin. Sellaista tilannetta ei halua enää kukaan. Eristyneisyys käy terveyden päälle, ja talouselämä ei kestä enää toista sulkua. Jos yrityksiä ajautuu konkurssiin tai lomautukset ja irtisanomiset kiihtyvät, sekin alkaa käydä yksilöiden terveyden päälle. Taloudelliset huolet sairastuttavat. Poliitikot ja virkamiehet joutuvat tasapainoilemaan kaikkien näiden ristipaineiden keskellä.

Nuorten kannattaa miettiä myös omaa tulevaisuuttaan. On paljon tutkimuksia, jotka näyttävät, että erityisesti talouden murroskohdissa työelämään saapuvat kärsivät tilanteesta pitkään. Sen osoitti 1990-luvun lama ja sen osoitti finanssikriisi. On vaikeaa yhdistää bileiltaa ystävien kanssa ja omaa työtilannettaan jonkun vuoden kuluttua. Mutta yhteys on olemassa. Mitä laajemmalle korona leviää ja mitä kauemmin tämä poikkeustila jatkuu, sitä varmemmin vaikutukset näkyvät.

Yksilöt ovat vastuussa itsestään. Yksilöiden toiminnasta syntyy kokonaisuus, jolta kukaan meistä ei pääse pakoon. Siksi jokaisen pitää miettiä oman toimintansa seurauksia.