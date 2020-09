Pääkirjoitus: Työllisyyden hälytyskellot soivat – Lahti ja Scania on tuorein varoitus

Yt-ilmoitukset, irtisanomiset ja tuotantolaitosten lakkauttamiset ovat tätä päivää. Hallituksen kannattaa olla todella tarkkana, millaisen ilmapiirin se on luomassa.

Tiistaiksi ajoittui syyspäivän tasaus. Suomen taloudessakin mennään tällä hetkellä aurinkokellon mukaan. Mitä enemmän päivä lyhenee, sitä synkemmiltä talousuutiset kuulostavat. Aurinko ei paista, ja koronapilvet peittävät taivaan myös päiväsaikaan. Tuorein surkea uutinen kuultiin Lahdesta, jossa Scania lakkauttaa bussitehtaansa. Tuotanto siirretään Puolaan.

Lahti on sitaateissa ”hyvä” esimerkki, missä Suomi menee. Kaupungin työttömyysprosentti on nyt 20, ja tilanne pahenee. Lahti on kaiken lisäksi Suomen kaupungeista eniten avoimien työmarkkinoiden varassa. Alueen työpaikoista peräti 72 prosenttia on avoimella sektorilla. ”Bisnescitynä” tunnettu Lahti on Suomen kaupungeista vähiten riippuvainen julkisen sektorin työpaikoista, mihin nykytyöllistäminen painottuu. Scania on työllistänyt Lahdessa 342 ihmistä.

Jo ennen Scaniaa isoja yt- ja irtisanomisilmoituksia on tullut taajaan. Pahimpia ovat ne ilmoitukset, jossa kokonaisia tuotantolaitoksia suljetaan. Niistä irtisanotuille työpaikat ovat kiven takana, useimmille mahdottomia. Esimerkeiksi sopivat UPM:n Jämsän Kaipolan paperitehdas ja Nesteen jalostamo Naantalissa, mikä on kaiken päälle valtio-omisteinen. Tulevan talven aikana yt- ja irtisanomisilmoitusten uskotaan räjähtävän.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK julkisti tiistaina synkän yrityskyselyn, jonka mukaan työnantajayrityksistä 31 prosenttia arvioi, että hallituksen budjettiriihen päätökset heikentävät niiden työllistämisaikomuksia. Vain 4 prosenttia arvioi, että työllistämisedellytykset paranivat. Vastaajista 38 prosenttia on sitä mieltä, että budjetti heikentää investointihalukkuutta, vain 4 prosenttia kokee sen vahvistuneen.

EK:n toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen mukaan kyselyn tuloksissa näkyy pettymys alkusyksyn avauksiin koskien esimerkiksi työajan lyhentämistä tai irtisanomisten vaikeuttamista. Monen yrittäjän korvissa ne ovat kertoneet hallituksen heikosta yrittäjyysymmärryksestä ja jopa yrittäjävastaisuudesta, Häkämies sanoo. Sen Häkämies jätti kohteliaasti sanomatta, että lausuntojen takana on Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin.

Hallitus ei sinällään työllistä, mutta sen päätökset vaikuttavat välillisesti työllistämisen edellytyksiin ja ilmapiiriin. Siksi yrittäjien ja teollisuuden sanomaa kannattaa kuunnella. Teollisuuden kannalta hallituksen budjettiriihen merkittävin päätös oli sähköveron laskeminen EU:n minimitasolle. Mutta mitä muuta?

Hallituksen tärkein päämäärä on työllistämisen parantaminen. Jokainen taatusti ymmärtää, että koronavirus vaikutuksineen heikensi työllistämistavoitteiden saavuttamista dramaattisesti, mutta työllistämisen kannalta hallitus toimintoineen on myös henkinen majakka.