Hallituksen budjettiriihen jälkeen katseet kääntyvät kohti työmarkkinajärjestöjä. Niiden pitäisi sopia keinoista parantaa ikääntyneiden, yli 55-vuotiaiden, työllistymistä.

Aikaa on marraskuuhun. Pöydällä on työttömyyseläkeputken leikkaus tai poisto. Putkessa on kyse järjestelmästä, jossa ikääntyneen työttömän ansiosidonnainen työttömyysturva jatkuu lisäpäivillä eläkkeelle saakka eikä työntekijä tipahda peruspäivärahalle. Eläkeputken alaikärajaa nostettiin viime vuonna 62 vuoteen. Tilastot näyttävät kiistattomasti, että ikääntyneiden pysyminen työelämässä paranee, kun putken alaikärajaa on nostettu.

Monen ikääntyneen pitkäaikaistyöttömän kohtalo on karu: töitä ei ole, ei vaikka miten hakisi. Heidän putoamisensa peruspäivärahalle tietäisi ruuhkaa Kelan luukulle, kun työttömyyseläkeputki muuttuisi toimeentulotueksi. Julkisen talouden kannalta tilanne ei ainakaan paranisi.

Yhtenä ikääntyneiden työllistymisen esteenä on nähty työntekijän kalleus.

Työkyvyttömyyden eläkekustannukset jäävät viimeisen työnantajan harteille. Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) esitti viikonloppuna kustannusten jakamista työnantajien kesken. Ehdotus on harkinnan arvoinen.

Selvää on, että SAK:n esittämä irtisanomisjärjestys ei tule kyseeseen ikääntyneiden pitämiseksi työelämässä.

Se olisi karhunpalvelus nuorille, joiden on muutenkin vaikea työllistyä opintojen jälkeen. Lisäksi täytyy muistaa, että Suomessa on kasvava syrjäytyneiden, yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle valuva nuorten joukko, josta pitää olla huolissaan. Kyse on kuitenkin tulevaisuuden verojen ja eläkkeiden maksajista – eli todella tärkeästä ryhmästä.

” Ehkä järjestöjen kannattaisi tulla poteroistaan ylös.

Työmarkkinajärjestöjen kykyyn sopia työttömyyseläkeputkesta harva uskoo, tuskin edes neuvottelijat itse.

Ikääntyneiden, koulutettujen ja kielitaitoisten työnhakijoiden karmeat tarinat työmarkkinoilla eivät ole omiaan tukemaan ajatusta, että yli 55-vuotiaiden työllistyminen olisi ottamassa ratkaisevaa loikkaa parempaan.

Ehkä järjestöjen kannattaisi tulla poteroistaan ylös ja miettiä joustavaa järjestelmää, jossa ikääntyneen palkkaaminen tai töissä pysyminen tulisi houkuttelevaksi sekä työntekijälle että työnantajalle.

Ruotsissa asiat ovat paremmalla tolalla, ja töissä viihdytään pitkään, ainakin tilastojen perusteella. Siellä on käytössä irtisanomisjärjestys, mutta myös asenteet ikääntyneitä työntekijöitä kohtaan ovat paremmat.

Väljä työehtosopimusjärjestelmä antaa tilaa yksilölliselle sopimiselle työuran loppupuolella, toisaalta länsinaapurissa arvostetaan kokemusta. Ruotsissa yli 60-vuotias voi tehdä vielä uuden työuran ennen eläköitymistään, eikä sitä pidä kukaan ihmeenä.

Löytyisikö tästä esimerkkiä Suomellekin.

Asenteiden muuttuminen lienee kuitenkin asia, josta on helppo päästä sopimukseen – jopa työmarkkinajärjestöjen.