Pääkirjoitus: Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomari­nimityksillä on kauaskantoisia vaikutuksia – tällä kertaa voi jopa aborttioikeus olla vaarassa

Arvoliberaalin Ruth Bader Ginsburgin kuolema voi johtaa konservatiivisten tuomarien vahvaan enemmistöön liittovaltion ylimmässä tuomioistuimessa.

Syöpään viime perjantaina kuollut Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomari Ruth Bader Ginsburg toivoi, että hänen seuraajansa nimitettäisiin vasta uuden presidentin virkakauden alettua ensi vuoden tammikuussa.

Toive ei ole toteutumassa. Pelinappulat Washingtonin shakkilaudalla liikkuvat nyt ripeästi. Presidentti Donald Trump aikoo toimia nopeasti ja asettaa ehdokkaansa tuomarin virkaan jo alkavalla viikolla. Ehdokas on presidentin mukaan nainen.

Nimityksestä puhkesi heti poliittinen kiista, joka nousee keskeiseksi teemaksi 3. marraskuuta pidettävien presidentinvaalien ja kongressin välivaalien kampanjoinnissa. Suuria poliittisia intohimoja kiistassa selittää korkeimman oikeuden keskeinen merkitys perustuslain ylimpänä tulkitsijana. Koska korkeimman oikeuden tuomarien virat ovat elinikäisiä, nimitysten vaikutukset politiikkaan ja oikeudenkäyttöön voivat ulottua vuosikymmenten päähän.

Korkein oikeus vahvisti naisten aborttioikeuden niin sanotun Roe vastaan Wade -jutun historiallisessa ratkaisussa vuonna 1973. Abortin vastustajat ovat jo esittäneet, että ratkaisu haastettaisiin sitten, kun senaatti on vahvistanut presidentti Trumpin ehdokkaan Ginsburgin seuraajaksi. Korkein oikeus on pitänyt Roe vastaan Wade -ratkaisun voimassa jo useissa jutuissa, mutta aborttioikeuden vastustajat eivät aio luovuttaa.

Lisäksi korkeimman oikeuden listalla on marraskuussa alkava kuuleminen jutussa, jossa useat republikaanijohtoiset osavaltiot asettavat kyseenalaiseksi presidentti Barack Obaman terveydenhuoltouudistuksen. Jos tuomarit päättävät kumota uudistuksen perustuslain vastaisena, voi kymmenien miljoonien ihmisten sairausvakuutukselta pudota pohja.

Ginsburg oli arvoliberaali tuomari, joita hänen kuolemansa jälkeen on korkeimmassa oikeudessa kolme. Trump on nimittänyt tuomioistuimeen jo kaksi arvokonservatiivista jäsentä. Jos senaatti vahvistaa hänen kolmannenkin ehdokkaansa, ovat tuomarien voimasuhteet 6–3 konservatiivien hyväksi. Tästä kokoonpanosta voi olla ratkaiseva apu Trumpille, jos presidentinvaalien tulos on tasainen ja voittajaa joudutaan hakemaan oikeuslaitoksen kautta.

Senaatin enemmistössä olevan republikaaniryhmän johtaja Mitch McConnell ilmoitti viikonvaihteessa, että senaatti ottaa nimityksen käsittelyynsä. McConnellin tuki presidentille on vaalitaktinen täyskäännös. Republikaanit luopuvat näin periaatteestaan, jonka mukaan korkeimman oikeuden tuomarinimityksiä ei pitäisi tehdä lainkaan vaalivuosina.

Demokraatit yrittävät estää Trumpin ja McConnellin aikeet viivytystaktiikan avulla. Puolueen tavoitteena on saada senaatin enemmistö haltuunsa ­ välivaaleissa, jolloin asetelmat muuttuisivat tyystin.

Nimityskiistasta on tulossa ruma näytelmä, jossa korkeimman oikeuden tärkeä tehtävä vallankäytön ja perustuslain vartijana unohtuu – jälleen kerran.