Pääkirjoitus: Tämä on huijarien ja trollien ykköstyökalu – mutta sitä vastaan on täsmäase

Avoin ja utelias mieli auttaa ulos syvistäkin siiloista, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

On helpompi epäillä kuin luottaa, sillä epäilyssä on erityistä voimaa. Epäilyä on myös helppo kylvää. Kielteiset ajatukset toisista ihmisistä tai tiedoista leviävät ja tarttuvat helposti. Ne jäävät kalvamaan mieltä. Henkinen viisari heilahtaa paljon helpommin epäuskon kuin luottamuksen puolelle.

Psykologit Kari Edwards ja Edward Smith osoittivat epäilyksen voiman kokeellisesti 1990-luvulla. He havaitsivat, että ihmisen on paljon helpompi keksiä kielteisiä perusteluja jotakin argumenttia vastaan kuin myönteisiä perusteluja argumentin puolesta. Ennakkoasenteet ja uskomukset vaikuttavat kykyyn arvioida todellisuutta.

”Kun ihmiset saavat eteensä todistusaineistoa, joka ei vastaa heidän omia uskomuksiaan, he yrittävät asettaa aineiston kyseenalaiseksi”, Edwards ja Smith kirjoittivat.

Uuden tiedon käsittelyssä mieli toimii Edwardsin ja Smithin mukaan automaattisesti ja hakee muistista materiaalia, joka liittyy esitettyyn tietoon. Osassa muistisisällöstä on aiempia uskomuksia, jotka saattavat olla ristiriidassa uuden tiedon kanssa. Uskomukset tulevat tietoisuuteen, yhdistyvät uuteen tietoon ja muodostavat pohjan harkinnalle. Kun uskomukset vaikuttavat harkintaan, uuden tiedon todistusvoima heikkenee.

Koska epäileminen käy niin helposti, on epäilysten kylväminen hyvä työkalu huijareille, propagandisteille, manipulaattoreille ja trolleille – ja omia etujaan ajaville poliitikoille. Heidän ei tarvitse yrittää kumota faktoja. Riittää, että he herättävät epäilyjä, horjuttavat ja saavat mielen kääntymään epäuskon puolelle. Hyviä esimerkkejä tästä ovat keskustelut ihmisen toiminnan vaikutuksesta ilmaston lämpenemiseen ja koronaviruksen vaarallisuudesta. Epäilijät yrittävät leimata covid-19-taudin kausi-influenssan kaltaiseksi harmiksi, vaikka se on tutkimustiedon mukaan pahimmillaan selvästi influenssaa tappavampi monielinhäiriö.

Uskomusten voima toimii myös päinvastaiseen suuntaan, se vahvistaa olemassaolevia käsityksiä. Ihminen omaksuu helposti ajatuksia ja tietoa, jotka vastaavat omia ennakkokäsityksiä ja liittyy ryhmiin, joiden jäsenet ovat samaa mieltä. Näiden ajatusharhojen vuoksi on niin vaikea lähentyä eri mieltä olevia ja päästä sopuun, tai edes kompromissiin. Siksi keskusteluilmapiiri kärjistyy ja polarisoituu.

” Ajatusharhojen vuoksi on niin vaikea lähentyä eri mieltä olevia ja päästä sopuun, tai edes kompromissiin.

Brittiläinen tietokirjailija Tim Harford kehottaa tiedostamaan ajattelun harhat uudessa kirjassaan How to Make the World Add Up – Ten Rules for Thinking Differently About Numbers (The Bridge Street Press, 2020). Kirja käsittelee tilastoja, modernin yhteiskunnan peruskiviä. Hyvä tilasto on kuin tähtitieteilijän kaukoputki, bakteeritutkijan mikroskooppi tai radiologin röntgenlaite, Harford kirjoittaa.

Epäilyksen voiman hyödyntäminen on jo vanha kikka, Harford muistuttaa. Sitä käytti muun muassa Yhdysvaltain tupakkateollisuus 1950- ja 1960-luvulla, kun lääketiede ja syöpätilastot alkoivat paljastaa tupakoinnin terveysriskejä. Faktoja oli vaikea kumota, mutta teollisuus herätti niihin epäilyjä pitääkseen yllä savukkeiden myyntiä.

Terve epäily ja kritiikki on tietenkin hyvä lähtökohta suhtautua uuteen tietoon. Kaikkea ei pidä niellä pureksimatta. On hyvä kysyä, mikä on uuden tiedon välittäjän motiivi ja asiantuntemus ja miettiä, mikä taho tiedon leviämisestä hyötyy. Terve epäily ei ole kadonnut maailmasta. Harford ei olekaan huolissaan tervettä epäilyä tuntevista ihmisistä, vaan niistä, jotka eivät halua uskoa mitään omien ennakkokäsitysten vastaista.

Harford tarjoaa selkeän tien ulos itse rakennetuista ajatusten linnakkeista. Se on uteliaisuus. Utelias ihminen kiinnostuu uusista asioista ja on avoin vastaanottamaan tietoa. Uteliaisuus ei kysy koulutustasoa eikä sosioekonomista asemaa – se on universaalia. Se on liekki, jonka avulla löytää tien pois hämärästä labyrintista.