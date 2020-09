Pääkirjoitus: Osaava työvoima on Suomen paras valtti

Suomessa kannattaa tehdä jalostusarvoltaan hyviä tuotteita, jotka vaativat kovaa osaamista.

Ensi vuoden suurin riski on, että vientiteollisuus ajautuu vaikeuksiin. Näin sanoi valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) budjettiriihen tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Vanhasen huoli on perusteltu. Valtaosa Suomen suurimmista vientiteollisuuden yrityksistä kuuluu Teknologiateollisuus ry:hyn, ja sen kyselyt näyttävät, että pahin on vasta edessä. Syksy oli vaikea, mutta karmeimmat näkymät eivät toteutuneet. Lomautuksilla selvittiin aika pitkälle. Uusin jäsenyrityksille tehty kysely näyttää, että hiljaisin aika osuu vasta tämän vuoden loppuun tai ensi vuoden alkuun.

Ei ole yllätys, ettei työnantajapuoli ole tyytyväinen hallituksen työllisyysesityksiin. Niitä pidetään vaatimattomina. Lähes ainoa kehu tulee siitä, että jos työmarkkinajärjestöt eivät saa mitään aikaiseksi eläkeputken muutoksessa, hallitus tekee päätökset itse. Pian. Niin sen pitääkin tehdä. Työryhmissä asioita on nyt vatvottu aivan riittävästi.

” Keskeinen toive on, että tytöt hakeutuisivat enemmän tekniikan aloille.

Yllätyksenä voi pitää, että esimerkiksi Teknologiateollisuus puhuu jo osaajapulasta. Aikana, jolloin lomautukset ovat muuttumassa vähitellen irtisanomisiksi. Viesti kuuluu, että Suomeen ei investoida osittain siksi, että ei ole osaavaa työvoimaa. Yleisesti työvoimasta ei ole pulaa, mutta oikeanlaisista osaajista on. Heistä, jotka hallitsevat esimerkiksi digitalisaatioon linkittyvät työt ja robotiikan. Yksi keskeinen toive on, että tytöt hakeutuisivat yhä enemmän tekniikan aloille.

Kliseen mukaan korona muuttaa maailmaa. Jo nyt se näkyy siten, että suuryritykset jakavat maailmanmarkkinoita uudelleen. Kiina hiljeni ensimmäiseksi koronasta, mutta virallisten lukujen mukaan se on saanut nyt kasvunsa käyntiin. Kiinalaiset valtaavat markkinaosuuksia.

Suomi on syrjässä eikä meidän kannata tehdä niin sanotusti bulkkia. Meidän kannattaa tehdä jalostusarvoltaan hyviä tuotteita, jotka vaativat kovaa osaamista. Ne tarvitsevat taakseen tutkimusta, tuotekehitystä ja investointeja. Onpa yksi vientialojen johtajista jopa sanonut, että ”jos olemme parempia kuin muut siinä mitä teemme, palkalla ei oikeastaan ole väliä”. Se on kova lausunto. Näitä kuulee taustakeskusteluissa. Lausunto tarkoittaa suunnilleen, että palkat voisivat silloin nousta huoletta.

Koulutus ja osaaminen ovat – jälleen kerran – ne asiat, joilla Suomi pärjää. Siksi kannattaa katsoa yli korona-ajan. Yksilön kannattaa pitää huolta omista taidoistaan, ja yrityksen kannattaa pitää kiinni osaajistaan viimeiseen asti. Yhteiskunnan tehtävä on luoda ennustettavuutta niin paljon kuin se tässä ajassa on mahdollista. Epävarmuus on myrkkyä.