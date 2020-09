Pääkirjoitus: Nyt meni budjetti överiksi

Julkiseen velkaantumiseen on pätevä peruste, jos sen avulla on mahdollista välttää vielä kalliimpia kansantalouden ja -terveyden vahinkoja. Mutta perusteiden olisi paras olla päteviä.

Hallitus kasvattaa valtion budjetin alijäämää ja velanottoa tavalla, jota on helppo ymmärtää – mutta vaikea hyväksyä.

Pääministeri Sannan Marinin (sd) hallituksen esitys valtion ensi vuoden tulo- ja menoarvioksi on raskaammin alijäämäinen ja valtio velkaantuu enemmän kuin pätevät perusteet kestävät.

Budjettiesitys on noin 11 miljardia euroa alijäämäinen. Tuon verran menot ovat tuloja suuremmat – ja tuon verran valtion on otettava uutta velkaa.

Aiottu lisävelka on pienempi kuin tänä vuonna kertyvä liki 18 miljardia euroa, mutta ensi vuoden kuluessa valtion velkamäärä paisuu tätä menoa jo noin 135 miljardiin euroon.

Valtion velkamäärä voi rahasummana vaikuttaa järkyttävältä, mutta velka ei ole syntiä eikä edes valtion velka sinänsä ole hyvä tai paha asia.

Paraikaa vallitsevassa koronataantumassa on täysin perusteltua ja järkevää, että julkinen talous täyttää yhtä perustehtäväänsä vaimentamalla kansantalouden kohtaamaa iskuja.

Samoin on paitsi järkevää myös välttämätöntä, että terveysviranomaiset jatkavat koronakamppailua juuri niin laajoin ja pitkäkestoisin toimin kuin kansanterveyden suojelemiseksi on tarpeen.

Selvää on sekin, että kansantalouden ja -terveyden puolustaminen maksaa – ja että valtio ja muu julkinen talous velkaantuu.

” Julkiset menot on perusteltava todellisilla tarpeilla.

Ensi vuodeksi kaavaillun alijäämän ja velkaantumisen määrää ja perusteita on vaikea hyväksyä.

Vaikeasti nieltävä pala kuultiin valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk) perusteluissa, miksi velkaa on tarkoitus kasvattaa miljarditolkulla enemmän kuin hän itse arveli vielä kuukausi sitten.

Budjetin velkaantumisvara on vedetty yläkanttiin suuremmaksi kuin varmoja menoja on vielä tiedossa, jotta valtio on valmis ensi vuoden mittaan kenties kasvaviin koronakuluihin ja muihin ehkä esiin nouseviin tarpeisiin ilman lisäbudjettien tarvetta.

Tällaista varmuuden vuoksi velkaantumista on vaikea pitää vastuullisena varautumisena, sillä budjettiin kerran kirjatut määrärahat kyllä kuluvat – taatusti varmemmin kuin jäävät käyttämättä – ilmeneepä nyt uumoiltuja tarpeita tai ei.

Vastuullisessa taloudenpidossa budjetti on tiedossa olevia menoja varten eikä väline halpuuttaan houkuttelevan velkarahan ennalta jakamiseen joskus kukaties ilmeneviin tarpeisiin.

Odottamatta vastaan tuleviin välttämättömiin menotarpeisiin on toki reagoitava – vaikka sitten velkarahalla – mutta sitä varten ovat lisäbudjetit.

Julkiset menot ja velkaantuminen on aina ja kaikissa oloissa kyettävä perustelemaan – mieluummin todellisilla tarpeilla kuin aavistuksilla.