Pääkirjoitus: Putin sai hankalan haastajan sairasvuoteelta – Navalnyi lähetti kuvaterveiset kuin suoraan Kremlille

Myrkytysyrityksestä toipuvan Aleksei Navalnyin julkaisema toipumiskuva on kuin myrskyvaroitus presidentti Vladimir Putinille.

Murhayrityksen kohteeksi joutunut Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi julkaisi tiistaina ensimmäisen tuoreen kuvan itsestään berliiniläisen Charité-sairaalan vuoteelta.

Navalnyi katsoo suoraan kameraan terävästi. Ympärillä hymyilevät Darja-tytär, Zahar-poika ja Julia-vaimo.

Viestissään Navalnyi kertoo, että hän on pystynyt hengittämään jo kokonaisen päivän ilman apulaitteita.

– Terve, tässä Navalnyi. Minulla on teitä ikävä, hän viestitti.

Navalnyin julkaisema valokuva on kuin myrskyvaroitus Kremlille tai kuin haaste kaksintaisteluun presidentti Vladimir Putinille.

Kuvan viesti on selvä. Navalnyi on toipumassa hermomyrkky novitshokin vaikutuksista eikä myrkytysyritys ole saanut häntä pelkäämään, vaan on tehnyt hänet – jos mahdollista – entistäkin päättäväisemmäksi.

Navalnyin tiedottaja Kira Jarmysh vahvisti pian kuvan julkaisun jälkeen huhut, joiden mukaan Navalnyi aikoo toivuttuaan palata takaisin Venäjälle.

Joku voi pitää Navalnyin paluuaikeita hullunrohkeana tekona. Vielä muutama päivä sitten moni oli valmis veikkaamaan, että hän jäisi länteen vapaaehtoiseen maanpakoon. Pelkonahan on, että jos ensimmäinen murhayritys epäonnistui tai jos se oli tarkoitettu vain varoitukseksi, seuraava yritys ei enää jäisi puolitiehen.

Navalnyin päätös palata Venäjälle poikii takuuvarmasti myös uusia salaliittoteorioita. Kremlin-mielisillä nettisivuilla on jo aiemmin vihjailtu, että myrkyttäminen olisi ollut lännen salajuoni. Nyt se vääntyy tietenkin helposti muotoon, jonka mukaan kaiken takana oli yritys nostaa Navalnyin suosiota ja palauttaa hänet sitten Venäjälle tekemään tuhojaan.

Navalnyin paluu Venäjälle muistuttaa kuitenkin tosiasiassa samantyyppisestä rohkeudesta, jota osoitti jo Valko-Venäjän opposition kärkihahmo Maria Kalesnikava.

Diktaattorin ottein hallitsevan Aljaksandr Lukashenkan valtakoneisto yritti karkottaa Kalesnikavan Ukrainaan, mutta tämä repi passinsa ja käveli takaisin pidättäjiensä käsiin, vaikka tiesi takuulla joutuvansa suoraan vankilaan.

Navalnyi ja Kalesnikava näyttävät omalla esimerkillään, mitä heille tarkoittaa rohkeus ja isänmaanrakkaus. Se on kaukana Putinin tiikeripullistelusta ja Lukashenkan harjoittamasta maansa myynnistä.

Vielä maanantaina Putin onnistui näyttämään vahvalta, kun Lukashenka mielisteli hänen edessään Sotshissa. Mutta sitten Putinille saapui kuvahaaste ”Berliinin potilaalta”.

Täytyy vain toivoa, että jollain on viisautta ja mahtia käsikirjoittaa seuraavat juonenkäänteet väkivallattomiksi.